El PPCV exige a Puig test serológicos masivos a la comunidad educativa para empezar el curso "con garantías"

La portavoz de Educación del PP en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha exigido este jueves al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la realización de test serológicos masivos, continuos y periódicos a los miembros de la comunidad educativa de la Comunitat, antes del inicio de curso, para que las clases puedan desarrollarse "con garantías sanitarias".

La diputada ha señalado en un comunicado que la realización de estos test supondría "una garantía y una tranquilidad" para docentes, profesionales que trabajan en el centro y alumnado "en un inicio de curso que suscita mucha preocupación e incertidumbre".

Gascó ha recordado que el PPCV ya pidió el pasado mes de abril la realización de test ante la posibilidad de que se retomaran las clases presenciales. "Han tenido meses para organizar la vuelta al cole y, a día de hoy, no hay encima de la mesa ninguna medida eficaz. Hay que garantizar la seguridad para que los centros no se conviertan en focos de contagio y el Botànic no lo está haciendo", ha criticado.

La portavoz de Educación ha señalado, asimismo, que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles que la semana que viene se realizarán test serológicos a todo el profesorado de los centros educativos públicos y concertados de la comunidad gallega. "Si se puede hacer allí, se puede hacer aquí. Puig ya copió a Galicia con la prohibición de fumar en espacios públicos, si no hay distancia suficiente, ahora debería hacerlo con los test", ha indicado. "Siempre somos los últimos en implementar medidas efectivas", ha lamentado.

Para Gascó, los protocolos de la Conselleria "están obsoletos porque la realidad de julio es muy distinta a la actual. La Comunidad Valenciana es de las pocas que no ha previsto diferentes escenarios" y ha lamentado que Puig señalara "que se contaría con todos los medios humanos cuando no es cierto".

A su juicio, se trata de "otro 'Ximoanuncio'. Porque la realización de test masivos o la incorporación de la enfermera escolar son dos medidas clave que el Consell no va a implementar", ha manifestado y ha advertido: "Entendimos la primera oleada, pero no se podrá entender una segunda y que nos pille igual de desprevenidos que la primera".

"Si eso ocurre, la responsabilidad será de Puig, por actuar tarde y mal. El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina y hay muchas más dudas que certezas", ha concluido.