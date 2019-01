El PPCV llevará a los Ayuntamientos valencianos mociones en defensa de la caza y tauromaquia porque "corren peligro"

Publicado 28/12/2018 14:12:51 CET

Los 'populares' resaltan que la Comunitat acogió 10.000 actos taurinos en 2017, el 50% de todos los de España

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PPCV llevará a los Ayuntamientos de la Comunitat distintas mociones en defensa de la caza y la tauromaquia, que los responsables 'populares' en los consistorios "personalizarán" para que lleguen a "todas las modalidades de caza y a todos los festejos taurinos de los municipios", ya que considera que "corren peligro" con el gobierno de Pedro Sánchez y el del Botànic.

Así se han pronunciado este viernes en rueda de prensa el vicesecretario de Política territorial del PPCV, Héctor Folgado, el diputado nacional Óscar Clavell y la portavoz adjunta del PP en el Senado, Salomé Pradas, que han explicado las iniciativas en materia de caza y tauromaquia que el PP ha presentado en el Senado el pasado 19 de diciembre y que también llevarán al Congreso y Les Corts.

"Volvemos a presentar mociones, porque el PP siempre que alguien ha querido cuestionar la continuidad de nuestros toros o la caza ha sido el único partido que ha salido de forma clara y contundente a defenderlo. Será una defensa a través de unas mociones que hemos pedido que los Ayuntamientos personalicen, queremos que llegue a todas las modalidades de caza en la Comunitat y todos los festejos taurinos de los municipios. Es una defensa estructural desde el PP, desde la base", ha aseverado Folgado.

Por su parte, Pradas ha resaltado que para su partido la caza tiene un "papel fundamental" por el impacto "económico, rural y medioambiental". Así, ha desgranado que supone el 0,3 por ciento del PIB a nivel nacional, con un impacto de 6.475 millones de euros anuales, y el empleo de 187.000 personas en España y ha calificado a los cazadores como "gestores del medio natural".

La portavoz adjunta del PP en el Senado ha explicado que han presentado una moción en la cámara alta para "defender el sector cinegético, que es tan importante a nivel económico, medioambiental y cultural".

"Cuando gobernaba en la Comunitat el PP existía un convenio de colaboración con la Federación de Caza; ahora no hay convenio, no hay ayudas, no hay colaboración, no hay ningún tipo de medidas hacia este importante sector. El Consell del Botànic lo que hace es ningunear a los cazadores", ha aseverado.

En este sentido, ha incidido en las mociones que presentará el PP para "solicitar que se reconozca el valor del sector de la caza como herramienta de gestión y conservación de la biodiversidad". "La caza bien gestionada, la caza legal, es fundamental para el medio ambiente y ayuda a mantener nuestro medio natural", ha destacado Pradas.

AUMENTO DE ACTOS TAURINOS UN 9,4%

En la misma línea, Clavell ha añadido que en la Comunitat se celebraron 10.000 actos taurinos en 2017, con un crecimiento del 9,4% respecto al año anterior, que supone el 50% de los que tuvieron lugar a nivel nacional.

"Pretendemos demostrar una vez más, mientras hemos gobernado y en la oposición, nuestro apoyo sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de fisura ni división tanto a la tauromaquia como a la caza. No vamos a permitir que desde el PSOE, Compromís o Podemos asfixien o ahoguen poco a poco nuestra fiesta, hasta el objetivo final de prohibirla", ha destacado.

El diputado nacional ha asegurado que "ahora es cuando corre peligro" este tipo de prácticas, porque "ha cambiado el gobierno autonómico, muchos gobiernos municipales y el Gobierno de España". "Antes, gobernando el PP, no corría peligro", ha aseverado.