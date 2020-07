El PPCV muestra su apoyo a los MIR y critica que Puig y Barceló "les hayan dado la espalda"

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha trasladado su "apoyo" y el del partido a los Médicos Internos Residentes (MIR) en su reclamación de una mejora de las condiciones laborales, retributivas y de formación, al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellelra de Sanidad Universal, Ana Barceló, "les hayan dado la espalda en un momento tan delicado" y "no valoren su esfuerzo, el riesgo asumido y la necesidad de su labor".

El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) ha convocado una huelga indefinida de Médicos Internos Residentes (MIR) en todos los servicios públicos sanitarios a partir del 21 de julio y hasta que la Conselleria atienda a reivindicaciones como la equiparación de la jornada y descansos del MIR con la de un médico adjunto y la equiparación salarial con las demás CCAA.

En este contexto, Bonig mantuvo el viernes en Les Corts una reunión junto con el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular, José Juan Zaplana, con representantes del Sindicato Médico, ha explicado el PPCV en un comunicado.

"Los MIR han soportado una enorme carga de trabajo pero sus condiciones laborales no están a la par de la gran labor realizada", ha señalado Bonig.

En este sentido, ha declarado que "es triste ver cómo un colectivo que se ha dejado la piel y que socialmente tiene un gran reconocimiento tiene unas condiciones de trabajo en ocasiones precarias, asumiendo responsabilidades frente a pacientes que no les correspondía y haciendo guardias excesivas por la falta de personal".

"El problema de los MIR lleva años arrastrándose y la pandemia ha hecho que sea más evidente", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "no es posible que su nómina sea de poco más de 1.000 euros brutos al mes y tengan que verse obligados a realizar numerosas guardias para completar un salario digno". "Mientras, la administración valenciana y el Gobierno de Puig tiene 330 asesores y altos cargos con nóminas mucho más sustanciales que no han hecho ningún esfuerzo durante estos meses para apretarse el cinturón", ha censurado.

PUIG Y BARCELÓ "NO VALORAN EL ESFUERZO REALIZADO"

Al respecto, Bonig ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "les han dado la espalda en momentos tan complicados y no les hayan recibido para escuchar sus reivindicaciones". "No tiene sentido que después de lo que hemos pasado no valoren el esfuerzo realizado, el riesgo asumido y la necesidad de su trabajo", ha reprochado, y ha garantizado que "ante la falta de escucha por parte del Consell, siempre encontrarán las puertas del PPCV abiertas".

"A Puig le falta algo tan sencillo y tan barato como escuchar a las víctimas de la COVID, a los colegios profesionales, a los sindicatos, a las sociedades científicas y, ahora, a los MIR", ha zanjado.