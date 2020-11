El PPCV presentará un plan para que las farmacias hagan test de antígenos como Madrid y Galicia

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP valenciano presentará la semana que viene un plan a la Generalitat para que las farmacias de la Comunitat empiecen a hacer test de antígenos de forma "masiva", siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid y Galicia y de forma consensuada con los colegios de farmacéuticos.

Así lo ha avanzado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en rueda de prensa después de que el Ministerio de Sanidad planteara este miércoles a las comunidades autónomas que presentaran un plan detallado para hacer estas pruebas.

La petición del PP responde a los datos "preocupantes" en la Comunitat, con el triple de incidencia acumulada desde finales de septiembre hasta una tasa de positividad del 18% por cien pruebas, "cinco puntos por encima de la media y diez más que en Madrid". "Tanto que Puig criticaba a Ayuso", ha afirmado Bonig sobre el presidente valenciano, Ximo Puig (PSPV), y la madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP).

Esta incidencia, a su juicio, demuestra que la pandemia está descontrolada en la Comunitat como establece la OMS al superar el 15% y que las últimas medidas restrictivas como el cierre perimetral no sirven por sí solas para controlarla.

El PPCV también rechaza que la Comunitat sea la que menos PCR y test realiza de España, "88 puntos por debajo de la media nacional", y recuerda que la distribución de antígenos en farmacias está avalada por la UE. Por ello, quiere que la Generalitat presente al Gobierno su plan la semana que viene, estableciendo cuántas oficinas, en qué condiciones y con qué material disponen.

Es más, Bonig ha recordado que Puig aseguró en julio que la Comunitat podía empezar a hacer 14.000 test entre antígenos, PCR y serológicos, "otra mentira", y ha denunciado que la Conselleria de Sanidad obvia y ningunea a los farmacéuticos. "Todo el 'staff' tendría que estar trabajando en ese plan, los 330 asesores que no tienen nada mejor que hacer", ha reclamado para no ir "de improvisación en improvisación" como en el pase de fase 0 a 1.

NAVIDAD

A un mes de Navidad, el PPCV cree que la Generalitat debería estar trabajando en las medidas y no centrarse solo en aplazar el cierre perimetral, la última desde este viernes hasta el 9 de diciembre: "Podrá prorrogarlo un mes o siete, pero si no hay test, test y test será imposible controlar la pandemia".

Sobre todo, ha defendido la 'popular', para dar seguridad jurídica y evitar que las restricciones entren en vigor antes del fin de semana y haya que rectificar un sábado, como con el último decreto, con el objetivo de "no arruinar lo poco que queda en pie". También ve con buenos ojos la posibilidad que plantean los hosteleros de que las cenas de Nochevieja sean comidas "si va acompañada de test".

Todo ello se agrava, para el PP, con el hecho de que la Generalitat no haya formalizado el comité de expertos que anunció Puig en abril "a bombo y platillo", como refleja una respuesta parlamentaria del secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, "de su máxima confianza".

Bonig ha advertido que precisamente estos especialistas eran los que "decían que no era productivo hacer los test a pesar de que en otras comunidades están dando resultados". "Me cuesta llamar mentiroso al 'president', pero la realidad es que no se ha constituido aunque Presidencia intente darle la vuelta", ha aseverado.

En consecuencia, el PPCV quiere que este comité sea oficial y cuente "no solo con teóricos de las universidades", sino con los trabajadores que están en primera línea de la pandemia para diseñar una estrategia.

RECHAZO A LA PAGA EXTRA

También ve "muy significativo" que todos los sindicatos hayan rechazado la paga extra del Consell para gratificar a los sanitarios, además de advertir que la Abogacía de la Generalitat teme una "avalancha" de recursos y un colapso para abonarla. "No doy crédito: excluyen al personal de seguridad de las concesiones y al de limpieza, el eslabón más débil", ha recalcado Bonig.

Mientras tanto ha vuelto a criticar que sigue la huelga de los MIR, los ambulatorios están "colapsados", "ponen en riesgo a los sanitarios de las residencias" al no hacerles test cada 15 días y hay intervenciones quirúrgicas sin realizar PCR a pacientes como denunció el Sindicato Médico.