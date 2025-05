El PPCV rechaza "especular" sobre una hipotética salida de Mazón este verano: "No podemos perder el tiempo en el runrún"

Ve una "irresponsabilidad" celebrar ahora el congreso regional: "Lo más importante es la reconstrucción y no los cambios orgánicos"

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado "perder el tiempo en especulaciones" sobre una hipotética salida del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, este próximo verano porque el partido en este momento no puede "perder el tiempo en la especulación, en el runrún", porque ahora hay cosas "muy importantes" en la Comunitat Valenciana como la reconstrucción tras la dana, que es donde tiene que estar "centrada" tanto la formación como la acción de gobierno.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, ante las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días que apuntan a una posible salida de Carlos Mazón este próximo verano, y preguntado por si el PPCV está preparado para "cualquier escenario" al respecto. Pérez Llorca ha afirmado que el partido está "preparado para seguir trabajando en la reconstrucción".

Por otro lado, sobre la convocatoria del congreso nacional del PP para los próximos 5 y 6 de julio, el secretario general del PPCV ha asegurado que se trata de una "buena noticia que sigamos fortaleciendo el partido de cara a esas elecciones generales que pueden llegar". "En cualquier país con las circunstancias que se están dando en nuestro país, con dos años sin presupuestos generales, ya se habrían convocado unas elecciones generales", ha sostenido.

Así, ha considerado "muy importante" que el PP "se siga reforzando", puesto que, a su juicio, "lo que merecemos los españoles a día de hoy es que se convoquen ya unas elecciones porque el Gobierno es incapaz de gestionar nada y ni siquiera, dos años después, de aprobar unos presupuestos". "Es una gran noticia", ha añadido.

Mientras, sobre el congreso regional del PPCV --previsto para este verano pero que 'Génova' aplazó para no abrir el debate orgánico sobre la continuidad de Mazón--, Pérez Llorca ha considerado una "irresponsabilidad" celebrarlo en este momento, porque ahora hay que centrarse en la reconstrucción tras la dana, ha insistido.

En cualquier caso, ha indicado que, cuando pase el nacional, "se tendrán que ir poniendo fechas para los autonómicos". No obstante, ha considerado que, en unas circunstancias "tan especiales" como las que atraviesa la Comunitat Valenciana tras la dana, "lo más importante ahora es la reconstrucción y no los cambios orgánicos". Y ha reconocido que, "cuando llegue el momento", este cónclave "se tendrá que afrontar, por supuesto que sí".

"Como militante del PPCV, quiero que haya congreso en mi tierra, quiero que seamos los valencianos los que elijamos los futuros dirigentes de la Comunidad, pero creo que ahora sería una irresponsabilidad por parte del Partido Popular afrontar un congreso donde nos tenemos que centrar en la reconstrucción. Y más cuando solo nuestro partido es el que está centrándose en la reconstrucción porque los demás no están en ella", ha argumentado.

En otro orden de cosas, preguntado por si le preocupan las críticas a la "debilidad" del PPCV, Juanfran Pérez Llorca ha manifestado que no y ha asegurado que las asume "con responsabilidad". "Una persona que se dedica a la política tiene que estar abierto a las críticas. Las críticas son buenas y son constructivas, y de las críticas se aprende", ha apuntado.

Para el síndic 'popular', "el político al que le preocupen las críticas no vale para la política". "El político tiene que estar preparado para todo, sobre todo para las críticas, y no para que le digan las cosas buenas", ha agregado. Cuestionado sobre si estas afirmaciones las hace tras el acto del 'expresident' Francisco Camps el pasado sábado, ha replicado: "Es por todo el mundo".

El exdirigente reiteró que está "a disposición de un partido que pretende estar en pie y mirando al futuro" y reivindicó que el PPCV "necesita más fuerza, vitalidad, presencia, carácter, potencia, un discurso menos complejo y más ganas de trabajar todos los días por el presente y el futuro de esta tierra". "No quiero un PP dormido. No nos lo merecemos ni los valencianos ni los militantes ni los simpatizantes. Mi partido no puede estar en absoluto despegado de la realidad", sostuvo.