El PPCV reivindica su modelo económico para la Comunitat Valenciana frente al "agotado" del Botànic y el 'sanchismo'

Archivo - Imagen del síndic del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Nando Pastor - PP - Archivo

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PPCV en Les Corts, Nando Pastor, ha destacado que la Comunitat Valenciana vive un "buen momento económico" gracias a un modelo que apuesta por facilitar la actividad empresarial frente al "modelo agotado" del Botànic y el 'sanchismo': "La gestión del PP convierte a nuestra tierra en un polo de atracción de inversiones y oportunidades de trabajo".

En un comunicado, Pastor ha subrayado que hay más de 10.300 millones de euros en grandes proyectos empresariales anunciados en la Comunitat, con una previsión de más de 45.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y ha puesto como ejemplo iniciativas como la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, la inversión de BP en Castellón o la implantación de Edwards Lifesciences.

"Hablamos de proyectos en sectores tan importantes para nuestro futuro como la automoción, la tecnología, la biotecnología o las energías renovables", ha detallado, al tiempo que ha defendido que estas inversiones "demuestran la capacidad de nuestro territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos de primer nivel".

A su juicio, "esto no es fruto de la casualidad" porque "detrás hay una forma de gobernar que entiende que las administraciones deben ser aliadas de las empresas, no un obstáculo". "Nuestra obligación es facilitar las cosas a quienes quieren invertir, crear empleo y ofrecer un futuro a los valencianos", ha defendido.

Por el contrario, Pastor ha criticado el "modelo agotado" que representan "el Botànic y el 'sanchismo', "más preocupado por poner trabas que por ayudar a quienes crean riqueza". Como ejemplo, ha apuntado "los casi 300 proyectos de energía renovable cuyos expedientes dejó bloqueados el anterior gobierno del PSPV y Compromís".

"Frente a sus trabas y su falta de ambición, el PP ofrece estabilidad, seguridad jurídica y condiciones para que las empresas inviertan y creen empleo", ha reivindicado, y ha defendido que el Consell de Juanfran Pérez Llorca trabaja "para generar las condiciones que permitan consolidar este crecimiento acompañando a las empresas, agilizando los trámites y protegiendo el talento valenciano".

"La prosperidad se construye con inversión, trabajo y oportunidades. Ese es el camino que ha elegido el PP y el que necesita la Comunitat Valenciana", ha concluido Nando Pastor.