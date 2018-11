PPCV ve una "chapuza" la resolución de Sanidad para ampliar retribuciones a los sanitarios que operen por las tardes

Publicado 06/11/2018 14:08:34 CET

Zaplana: "Sanidad no puede modificar un acuerdo aprobado en mesa sectorial, acordado con los sindicatos y aprobado por el Consell"

El PPCV ha calificado de "chapuza" la resolución de la Conselleria de Sanidad que desarrolla el acuerdo del Consell para las intervenciones quirúrgicas vespertinas en los hospitales valencianos con mayores retribuciones, y ha advertido a los gerentes de los centros que estará "ultravigilante" ante los informes de "excepcionalidad" que permitan pagar a los sanitarios por cada tarde y no por cada intervención.

El vicesecretario general del PPCV y coordinador de Políticas Sociales del grupo de las Corts, José Juan Zaplana, se ha referido así, este martes desde Alicante, a la resolución de la Conselleria de Sanidad ante la negativa de parte del personal sanitario a trabajar por las tardes, para rebajar las listas de espera, por las "bajas retribuciones" del autoconcierto con Sanidad para cada cirugía. El acuerdo se adoptó en mesa sectorial y fue firmado por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

Según los 'populares', las excepciones que permitirán cobrar la tarde completa, de acuerdo con la resolución de este lunes, exigen un informe de la gerencia del centro sanitario en cuestión y que las intervenciones se prolonguen más allá de las 4,5 horas.

Ante ello, Zaplana ha advertido de que permanecerán "ultravigilantes" ante cualquier "instrucción" firmada por los gerentes de los hospitales valencianos que impliquen "la excepcionalidad" de las intervenciones quirúrgicas vespertinas.

Hasta el nuevo acuerdo, los sanitarios percibían una cantidad fija por cada tarde trabajada fuera de su horario laboral. Ahora, con el nuevo acuerdo, cada profesional cobrará una cantidad por cada intervención quirúrgica en la que participe.

Sin embargo, ante los bajos precios pactados, que según el PP parten de los 15 euros, sanitarios suspendieron este lunes las intervenciones vespertinas en los hospitales La Fe, Clínico y Peset de València; el General de Castellón y en otros centros de Alicante.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó una resolución en la que se establecen una serie de "excepciones" que permiten a los trabajadores cobrar cada tarde trabajada bajo los parámetros del anterior acuerdo sectorial. Esto suponía que este martes por la tarde los sanitarios volvían a intervenir.

"ENGAÑAR A TODOS"

"Es una resolución de desarrollo y no de modificación; la Conselleria no puede modificar un acuerdo aprobado en mesa sectorial, acordado con los sindicatos y aprobado por el Consell", ha sustanciado Zaplana. Por ello, el portavoz 'popular' ha acusado a la Conselleria de "engañar a todos" por abrir "una puerta" para "poder pagar a los profesionales en virtud de cada tarde y no por el número de intervenciones que se realicen".

"Vamos a ser ultravigilantes; si a algún gerente se le ocurre firmar algún tipo de instrucción, orden o balance donde diga que los procesos que se han hecho son excepcionales, vamos a ir contra él", ha advertido Zaplana, quien ha alertado de que podrían incurrir en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público.

A su juicio, "no puede ser que todas las tardes sean excepcionales; podrá haber un caso, pero vamos a pedir en los próximos meses todos los informes de todos los gerentes de todos los departamentos de salud".

En ese sentido, ha indicado que si la resolución aprobada es "una chapuza, que lo eliminen", porque a su juicio se está intentando "chulear" a los sindicatos tratando de trasladar "a los trabajadores que hay un nuevo acuerdo, que no hay; manipular a los profesionales para solucionar sus problemas, creados por ellos mismos con las listas de espera". Para Zaplana, se está jugando con la salud de la gente y se están creando "expectativas" de que se les va a poder operar o agilizar las intervenciones.

SINDICATOS

Preguntado por el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial, José Juan Zaplana ha recordado que el acuerdo por los autoconciertos implica la "voluntariedad" de los profesionales sanitarios que trabajan fuera de su horario laboral.

"Los sindicatos negocian con la Conselleria unas condiciones y el profesional sanitario que quiere se adscribe o no", ha detallado Zaplana, que ha evidenciado que el objetivo de Sanidad es que los quirófanos "no estén cerrados" por las tardes y se logre rebajar las listas de espera.

Asimismo, ha concluido que no se trata de una "huelga" ni "servicios mínimos, esto son horas extras" y ha opinado que "la negociación es mala porque UGT y CCOO han hecho un mal papel, no se han puesto del lado de los profesionales".