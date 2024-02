Pradas avanza que las obras en la estación Intermodal de Alicante comenzarán antes de final de año

ALICANTE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha avanzado que las obras de la futura estación Intermodal en la ciudad de Alicante comenzarán antes de final de año. Antes de ello, ha apuntado que tendrá lugar un "inminente acuerdo" entre la Generalitat, Ayuntamiento de Alicante y Adif para la cesión de los terrenos.

Así lo ha señalado este jueves la titular de Infraestructuras en declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para hablar de diferentes proyectos que afectan a la ciudad.

Respecto a la estación Intermodal, la consellera ha anunciado un "inminente acuerdo" con Adif para la cesión de los terrenos, que ha previsto que tendrá lugar en tres semanas. Posteriormente, adjudicarán la obra, algo que es "un mero formalismo", puesto que ha indicado que está avanzado, a falta de disponer del terreno.

Además, ha precisado que han avanzado en la licitación de la dirección de la obra y la seguridad y esperan iniciar las obras de la Intermodal en el último trimestre del año. "Para eso, ya estamos trabajando para tener la dotación presupuestaria necesaria. La tenemos asegurada, porque el anterior Consell no había dotado presupuestariamente esta obra, pero nosotros al menos ya teníamos parte del presupuesto de FGV previsto para poder iniciar las obras. Hemos avanzado en menos de un año lo que no se ha hecho en ocho años", ha aseverado.

"No habían terrenos y tampoco había presupuesto. Sin embargo, con el Consell de Carlos Mazón hay terrenos, va a haber presupuesto y va a existir esa Intermodal tan necesaria. Una obra histórica, una reivindicación histórica que por fin será una realidad", ha resaltado.

Asimismo, ha apuntado que puede haber cuestiones nuevas que se incluyan en el proyecto definitivo, pero ha asegurado que "no va a ser ninguna modificación sustancial como para paralizar el proyecto o tener que empezar de nuevo".

Por su parte, Luis Barcala ha puesto en valor que la Generalitat y el Ayuntamiento están "corriendo mucho" para avanzar en este proyecto, que antes "se limitaba a un dibujo, porque no había ni suelo donde ejecutarlo, ni había fondos con los que materializarlo".

Además, ha explicado que el Ayuntamiento quiere que la estación Intermodal esté toda ubicada bajo soterramiento completo, con el Parque central encima, por lo que la conectividad también estaría soterrada. "La ubicación es importante, porque para esa ubicación es importante definir los accesos de esos autobuses. Lo que queremos es que, en ese diseño, el acceso de los autobuses no implique la generación de un problema que no existe en estos momentos, no nos impida desarrollar el plan de movilidad que estamos ejecutando en la ciudad de Alicante y el encaje de las piezas", ha destacado.

En la misma línea, ha insistido en que debe ser "la mejor distribución posible", ya que le "preocupa" el volumen de tráfico dentro del casco urbano, algo que considera "una cuestión de sentido común".

VÍA PARQUE

Por otro lado, en la reunión también han tratado asuntos como la prolongación del TRAM, dentro de la estación Intermodal, entre líneas y la conectividad hacia el sur. En concreto, la consellera se ha comprometido a la ampliación de este transporte hacia el sur y de su llegada a Mutxamel y Sant Joan, para lo que han presupuestado estudios.

También han hablado sobre el avance de los trabajos técnicos para impulsar la Vía Parque en el tramo comprendido entre Rabasa-Babel, con un convenio, por el que Generalitat y Ayuntamiento se repartirán las tareas. En concreto, el consistorio se hará cargo del eje del proyecto, con la disposición de los terrenos, y el diseño del proyecto; mientras que la Conselleria los abonará y ejecutará la obra. De hecho, Pradas ha avanzado que en el mes de mayo estará firmado el convenio para que la Vía Parque "sea una realidad cuanto antes".

Asimismo, Barcala le ha trasladado la "necesidad" de Alicante de disponer de más suelo industrial "de calidad". Al respecto, Pradas ha prometido trabajar en ello porque "Alicante vuelve a ser atractiva para los inversores". "Por tanto, necesitamos ofertar suelo para que vengan más inversiones y para que venga, en definitiva, más empleo a Alicante y a la Comunitat Valenciana", ha resaltado.

BARCALA RECLAMA LA VARIANTE DE TORRELLANO

Por otro lado, el primer edil ha hecho hincapié en la eliminación del tren de la costa y la ejecución de la Variante de Torrellano, donde ha asegurado que hay "absoluta comunión" entre Generalitat y Ayuntamiento "en una reivindicación al Gobierno de España de una infraestructura pendiente, no ejecutada, no contemplada".

"Hemos trasladado el rechazo del Ayuntamiento a fórmulas alternativas, siempre provisionales, como la electrificación. No queremos una electrificación que terminará pasando de ser una provisionalidad a sustituir a la ejecución material de la variante de Torrellano. Queremos la ejecución de la variante de Torrellano con todos los beneficios de conexión ferroviaria con el aeropuerto, de mejora de las cercanías con todo el sur de la provincia y hasta Murcia", ha aseverado.

En este sentido, Pradas ha afirmado que entienden la postura del consistorio y ha defendido que el frente litoral "necesita de esa conectividad". "Nos vais a tener también a vuestro lado", ha garantizado la consellera.

Respecto a la prolongación de la avenida de Dénia hasta el hospital de Sant Joan, Pradas ha concretado que esta actuación "consiste en reurbanizar la avenida de modo análogo al tramo desde el enlace de la A-7 hacia Alicante". "Está prevista la licitación de los estudios preliminares necesarios para la tramitación ambiental y, a continuación, desarrollar el proyecto de construcción", ha puntualizado.

"CAMBIO DE ACTITUD"

Tras la reunión, Barcala ha agradecido el "cambio de actitud" del nuevo Gobierno de la Generalitat. "Pasamos de un Botànic al que Alicante no le importaba absolutamente nada y, en unos meses, con el nuevo Gobierno estamos abordando todos los temas y, lo que es más importante, estamos aplicando, resolviendo los temas de forma acelerada, dando soluciones a las cosas que nos importan y que le importan a Alicante", ha subrayado.

En la misma línea, Pradas ha censurado que Alicante estaba "olvidada y abandonada" por el Botànic y ha puesto en valor la "coordinación absoluta" del Consell actual con el Ayuntamiento alicantino para "priorizar las inversiones y proyectos estratégicos"

"Venimos trabajando desde hace seis meses codo a codo y los resultados se van a ver. La ciudad de Alicante merecía este trato que no se ha dispensado durante los últimos años por el anterior Consell, porque la ciudad de Alicante es una prioridad para la Comunitat Valenciana para el actual Consell", ha enfatizado.

Por otra parte, la consellera ha confirmado que la estación de Luceros del TRAM d'Alacant se abrirá de nuevo al público el próximo 21 de febrero, una vez finalicen las obras de instalación de los nuevos equipos de vía que se realizan en el túnel entre esta estación y Mercado.

"Estamos trabajando para mejorar la oferta de servicio que presta TRAM d'Alacant en estos momentos, con actuaciones como esta que se realiza en Luceros y con otras como la incorporación de nuevo personal que se hará efectiva a lo largo de los próximos meses", ha destacado.