Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada y preocupada. Otros nunca llegaron"

Imagen de Pradas llegando al cecopi del 29O - IMAGEN APORTADA A LA CAUSA DE LA DANA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas se ha referido a una fotografía que se recoge en un informe de Emergencias en la que se ve cómo ella accedió al Cecopi del 29 de octubre de 2024, día de la dana, a las 16.56 horas: "Así llegué al Cecopi: chopada y preocupada. Otros nunca llegaron", ha expuesto.

La exdirigente, que se encuentra investigada en la causa que instruye el juzgado de Catarroja, realiza esta afirmación en una historia en su cuenta de Instagram. Así, se hace eco de una información del diario Las Provincias titulada 'Emergencias aporta la primera foto de Pradas entrando al Cecopi el día de la dana'. Y ella añade el comentario: "Así llegué al Cecopi: chopada y preocupada. Otros nunca llegaron".

La imagen de la entrada de la exresponsable de Emergencias a esa hora se incluye en un informe del coordinador de Prevención y Emergencias en el 112, encargado de Seguridad e Infraestructuras, en el que se recoge que, entre las medidas de seguridad existentes en el Centro de Coordinación de l'Eliana, se incluye un sistema de video vigilancia (CCTV) con diversas cámaras fijas y móviles, tanto en el exterior como en el interior de sus dependencias.

Ese sistema de videovigilancia consta, asimismo, de dos videograbadores, SAMSUNG SRD- 1653D, donde se almacenan las imágenes en tiempo real las 24 horas/365 días. El desfase entre la hora oficial sincronizada a través del servidor NTP del CCE y la hora que muestran las cámaras internas del sistema de videovigilancia del CCE es de tres segundos, según el informe consultado por Europa Press.

El técnico señala que, realizado el visionado de las imágenes tomadas por distintas cámaras del sistema de videovigilancia del CCE Generalitat el 29O se constata la entrada de cuatro autoridades al Cecopi: 15:53 horas, el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín; a las 16.56 horas, la exconsellera Pradas, miembros de su equipo y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también investigado; a las 17.45, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó y a las 20.28, el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con el equipo que le acompañaba en ese momento.

COPIA DE LAS GRABACIONES

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana pidió este 10 de diciembre a la Conselleria de Emergencias que, en el plazo de tres días, entregue la copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio del Cecopi en las que se pueda certificar las entradas y salidas de la sala en la que se celebró la reunión del 29 de octubre de 2024, bien por su puerta delantera como por la trasera, desde las 15.00 horas en que se convocó al organismo hasta las 23.59.

Asimismo, ha acordado recabar de Les Corts, para que, "a la mayor brevedad", remitan las respuestas emitidas por el coordinador de prevención de Emergencias, que declaró como testigo en el procedimiento, en respuesta a preguntas parlamentarias en relación con la conservación de las imágenes de la llegada de las autoridades al Cecopi el 29O.

Así lo acordó en un auto en el que justificó su decisión en el hecho de que en el proceso de toma de decisiones en relación con la emergencia "cobra especial importancia la determinación", tanto de las personas que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, como las que integraron el Cecopi.

En este último aspecto, señalaba la jueza que su conformación "no se produjo de manera conjunta, sino que se fueron uniendo progresivamente diversos participantes a lo largo de la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024".

Por ello, consideraba "pertinente" la unión de las grabaciones a la causa y cuyo mantenimiento "solo se puede estimar que se produjera por la relevancia de lo sucedido aquel día y la posible repercusión en un ulterior procedimiento penal si atendemos al régimen jurídico que se prevé en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales".

En cualquier caso, considera que la investigación de los 230 fallecimientos y de los lesionados "justifica plenamente" esta prueba, "máxime si atendemos a que las personas que se encontraban en dicho lugar eran conocedoras de la posibilidad de ser grabadas en el propio interior de las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias, se trata de un edificio público, quienes puedan aparecer serán autoridades y funcionarios en el desempeño profesional y no se invade su intimidad".