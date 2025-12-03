Pradas traslada al juzgado que aportará voluntariamente los WhatsApps con Mazón y Cuenca el día de la dana

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, ha comunicado al Juzgado de Catarroja que instruye la gestión de las riadas que dejaron 230 muertos en la provincia de Valencia, que aportará voluntariamente las conversaciones de WhatsApp que mantuvo en el 29 de octubre de 2024 con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

Así se lo ha comunicado Pradas a la jueza, a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la magistrada le requiriera este martes para que, en el plazo de un día, le trasladara su voluntad de aportar los mensajes que intercambió con Mazón y Cuenca el día de la dana a través de esa aplicación y que, según manifestó la propia exconsellera en el programa Salvados de LaSexta, aún no se habían aportado.

A través de su defensa, Pradas expone en el escrito que esta parte "en todo momento" ha mantenido una actitud "de máxima colaboración" con el Juzgado, "aun ostentando la posición procesal de persona investigada, con el firme propósito de facilitar el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones".

En esta línea, ha comunicado que aportará voluntariamente estos mensajes pero señala que, dada la "limitación de tiempo", ha resultado "materialmente imposible la realización del correspondiente documento que dé fehaciencia a dichas comunicaciones". Una vez tenga a su disposición el documento, lo aportará de forma "inmediata".