El precio del alquiler en la Comunitat Valenciana alcanza máximos históricos en abril con 12,9 euros/m2, según Idealista

Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio, a 28 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en la Comunitat Valenciana ha registrado un incremento del 8,1 % en términos interanuales durante el mes de abril de 2026, situándose en 12,9 euros por metro cuadrado, lo que supone alcanzar el máximo histórico de la serie estadística.

Según los últimos datos del informe mensual de precios de Idealista, la Comunitat Valenciana ha experimentado además un ligero repunte del 0,1 % en el último mes y del 1,8 % durante el pasado trimestre.

El crecimiento del precio del alquiler en la Comunitat Valenciana supera al del conjunto nacional, que ha experimentado en abril una subida interanual del 5,2% y se ha establecido en 15 euros/m 2.

Por provincias, Valencia se ha consolidado como la más costosa de la Comunitat Valenciana con un precio de 14,0 euros por metro cuadrado, tras registrar un aumento anual del 6,3 %. En la ciudad de València, el precio se ha situado en los 16,4 euros por metro cuadrado, lo que representa una subida interanual del 5,2%, aunque ha experimentado un leve descenso mensual del 0,1%.

En el caso de la provincia de Alicante, el precio de la vivienda en alquiler ha alcanzado los 12,4 euros por metro cuadrado en abril, su máximo histórico, tras un encarecimiento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior.

La ciudad de Alicante ha marcado un precio superior y se ha situado en 13,2 euros por metro cuadrado, con un incremento mensual del 1,6 % y una subida del 8,7 % en comparación con el ejercicio previo.

Finalmente, la provincia de Castellón ha registrado un precio de 9,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento anual del 9,5 % y un nuevo máximo histórico provincial. En Castelló de la Plana, el precio se ha fijado en 9,4 euros por metro cuadrado, reflejando un aumento del 9,8 % en el último año, a pesar de haber descendido un 1,0 % en la variación mensual respecto a marzo de 2026.

DATOS GENERALES

En el conjunto de España, el precio del alquiler ha aumentado en el cuarto mes de 2026 un 5,2%, hasta los 15 euros por metro cuadrado. Todas las regiones menos Cataluña (-8,6%) han experimentado subidas en sus rentas, con Castilla-La Mancha a la cabeza (11,6%), seguida de Madrid (9%), Aragón (8,9%), Asturias (8,3%), Andalucía (8,2%) y la Comunitat Valenciana (8,1%).

Por debajo del 8% se han encontrado los incrementos de Extremadura (7,9%), Castilla y León (7,6%), Canarias (7,3%) y la Región de Murcia (6,6%).

La Comunidad de Madrid (21,2 euros por metro cuadrado), Baleares (19,8 euros) y Cataluña (17,1 euros) han sido las regiones con el precio más elevado, seguido de Canarias (15,7 euros) y Euskadi (15,1 euros).

En el lado opuesto de la tabla han figurado Extremadura (7,5 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,6 euros) como las comunidades más económicas.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista han obtenido precios superiores a abril de 2025, con solo dos excepciones, Barcelona (-7,6%) y Tarragona (-0,4%).

El incremento más pronunciado ha sido el de Pontevedra, donde las expectativas de los caseros subieron un 14%, seguido de Ciudad Real (13,4%), Toledo (12,1%), Huelva (10,8%), Zamora y Oviedo (10,7% en ambos casos).