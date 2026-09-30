El precio de la vivienda de segunda mano cae un 0,8 % en el tercer trimestre en la Comunitat Valenciana, según Fotocasa

Archivo - Anuncio de viviendas en alquiler (imagen de archivo) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en el tercer trimestre de 2026 un descenso trimestral del 0,8 %, si bien ha contabilizado una subida interanual del 15 %, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Con estos aumentos registrados en septiembre, el precio de la vivienda en venta se sitúa en 2.850 euros por metro cuadrado.

Por provincias, en Alicante se ha registrado un descenso trimestral del 1,3 %, si bien el precio ha subido interanualmente 13,1 %, hasta llegar a 3.163 euros por metro cuadrado.

Castellón ha notificado un ascenso trimestral del 2,8 % y un incremento interanual del 11,9 %, con un precio de 1.892 euros por metro cuadrado. En Valencia, el precio ha subido un 0,8 % trimestral y un 14,7 % interanual hasta llegar a 2.557 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las capitales de provincia, todas han contabilizado incrementos tanto trimestrales como interanuales. En València, el precio ha subido un 0,6 % trimestral y un 7,2 % interanual, hasta situarse en 3.649 euros por metro cuadrado.

En Alicante, el incremento trimestral ha sido del 0,6 % y el interanual del 7,5 %, con un precio de 2.993 euros por metro cuadrado. Finalmente, en Castelló de la Plana el precio ha aumentado un 0,3 % trimestral y un 6,0 % interanual, alcanzando los 1.962 euros por metro cuadrado.

Según Fotocasa, la Comunitat Valenciana ha experimentado uno de los cuatro descensos trimestrales que se han producido en España, en Andalucía (-3,2 %), Baleares (-1,7 %), Canarias (-1,6 %), Comunitat Valenciana (-0,8 %) y Madrid (-0,6 %).

En cambio, la comunidad con el mayor incremento trimestral es La Rioja con 4%, seguida de Aragón (3,2 %), País Vasco (2,5 %), Castilla-La Mancha (1,9 %), Extremadura (1,9 %), Asturias (1,5 %), Castilla y León (1,3 %), Cantabria (1,2 %), Galicia (1,2%), Navarra (1,2 %), Cataluña (1,1 %) y Región de Murcia (0,3 %).

En el ranking de precios por comunidades autónomas, Madrid y Baleares ocupan las primeras posiciones y son las únicas que superan la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado. En concreto, el precio se sitúa en 5.376 euros/m2 en Madrid y en 5.348 euros/m2 en Baleares.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de País Vasco con 4.024 euros/m2, Cataluña con 3.456 euros/m2, Canarias con 3.320 euros/m2, Andalucía con 2.895 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.850 euros/m2, Cantabria con 2.780 euros/m2, Asturias con 2.414 euros/m2, Navarra con 2.414 euros/m2, Galicia con 2.287 euros/m2, Región de Murcia con 2.198 euros/m2, La Rioja con 2.015 euros/m2, Aragón con 2.011 euros/m2, Castilla y León con 1.840 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.435 euros/m2 y Extremadura con 1.378 euros/m2.