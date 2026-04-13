Presentado el futuro Parque Central de Alicante: 420 millones de inversión y vías cubiertas sin plazos concretos

Luis Barcala (i), Juanfran Pérez Llorca (c) y Óscar Puente (d), este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, donde se ha presentado el proyecto del futuro Parque Central - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futuro Parque Central de Alicante tendrá una inversión estimada de 420 millones de euros que aportarán el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. El proyecto contempla una "integración ferroviaria", que se sustentará en la instalación de cubiertas sobre vías de tren en su cota actual. Las tres administraciones implicadas han alcanzado siete acuerdos, aunque por el momento no se han concretado plazos de ejecución.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desgranado los pormenores de la actuación, en un acto que se ha celebrado este lunes en el Salón Azul del consistorio y en el que también han participado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. También han asistido representantes de entidades vecinales y otras instituciones.

Puente, quien ha reconocido que la ciudadanía alicantina lleva esperando este proyecto desde hace "más de 30 años", ha puesto en valor los pactos alcanzados en el seno de la sociedad Avant, donde se integran las tres administraciones, y ha avanzado que el próximo paso será materializar esos acuerdos con la firma de un nuevo convenio "cuanto antes".

Dicho documento, según el ministro de Transportes, incluirá la cuantía de cada inversión concreta, así como las aportaciones económicas de cada institución, junto con un "cronograma" de las obras, para que el acto de este lunes no sea un "brindis al sol".