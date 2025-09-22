La presidenta de la Audiencia de Castellón se compromete a pedir más plazas de magistrados y lograr máxima transparencia

CASTELLÓ 22 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, que hoy ha jurado su cargo en la Ciudad de la Justicia sustituyendo así a José Manuel Marco, se ha comprometido a pedir más plazas de magistrados -dos para las secciones civiles y, como mínimo, una para cada una de las secciones que conformarán los Tribunlales de Instancia-, así como a lograr la "máxima transparencia" en la actuación jurisdiccional.

Díaz, que ha destacado la "máxima" colaboración que ha mantenido siempre con los operadores jurídicos, se ha referido a algunos retos a los que deben enfrentarse, como la creación de los Tribunales de Instancia o la reforma legislativa de carácter procesal o derecho sustantivo, así como a la sobrecarga de trabajo "excesiva" que -ha dicho- "mantenida en el tiempo, a veces, lleva al desánimo".

No obstante, ha indicado que seguirá afrontando el trabajo "a pesar de las dificultades, con esfuerzo, dedicación, compromiso y responsabilidad y con disposición a colaborar con quienres de alguna forma intervienen como operadores juíridicos en la administración de Justicia".

"En tiempos en los que la sociedad exige instituciones más abiertas, cercanas y transparentes, debemos promover y conseguir que nuestra actuación jurisdiccioinal sea transpartente para lograr la confianza de los ciudadanos", ha apuntado.

Díaz, que es la primera mujer en acceder a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Castellón, ha señalado la necesidad de que el conocimiento de la organización y actividad jurisdiccional llegue a la ciudadanía, para lo que ha apuntado la educación como uno de los medios.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha dado la enhorabuena a Sofía Díaz y ha resaltado su "valía profesional y personal". "Sé de tu entrega, de tu rigor y de tu compromiso con ese servicio público que constituye la esencia de nuestra función jurisdiccional, y también de la gubernativa", ha dicho.

Baeza ha afirmado compartir la voluntad de la nueva presidenta de la Audiencia de Castellón de afrontar los retos organizativos y humanos, y ha subrayado que solo con "transparencia, esfuerzo colectivo y vocación de servicio" se logrará reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

El presidente del TSJCV ha mostrado todo su apoyo a Sofía Díaz. "El Tribunal Superior de Justicia estará siempre a tu lado para respaldarte en tu labor y caminar juntos en el objetivo común de una justicia más ágil, más cercana y más comprensible, y estoy seguro de que esa lealtad será recíproca, como corresponde a quienes compartimos una misma responsabilidad y una misma vocación de servicio", ha añadido.

Manuel Baeza ha finalizado su intervención felicitando a Sofía Díaz y deseándole los mayores éxitos en el desepñeo de su presidencia, pues "serán, sin duda, éxitos también para la Jusitica y para la sociedad", ha concluido.