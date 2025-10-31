El presidente de la Audiencia sobre la dana: "La crítica a jueces es legítima pero a veces busca generar desequilibrio"

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Ortega, ha afirmado, en relación con las críticas que se están vertido a la jueza instructora de la causa de la dana, que la crítica en sí es "legítima" pero, en ocasiones, "busca generar desequilibrios en los jueces".

Ortega se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno-encuentro informativo al ser preguntado por su opinión respecto a las críticas a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 y que ha dejado 229 víctimas mortales. Se da la circunstancia de que Ortega forma parte del tribunal de la Audiencia que resuelve los recursos que se interponen contra las resoluciones dictadas por esta magistrada.

Al respecto, el presidente de la Audiencia ha expuesto que en los asuntos con trascendencia mediática "no es infrecuente" que haya ataques contra quien dirige la instrucción. Ortega considera "legítima" la crítica a la actuación judicial aunque ha puntualizado que será "más o menos fundada" en función de sus argumentos.

Así, Ortega ha lamentado que "en ocasiones" surgen actuaciones "que parecen no tanto destinadas a hacer crítica legítima sino a intentar generar algún tipo de desequilibrio, a poner al juez en cuestión en una situación de verse impactado por la crítica para que su conducta procesal se modifique, cosa que, en mi opinión, nunca se consigue".

Si esto ocurre, Ortega ha recordado que está la posibilidad del juez de pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Éste es el mecanismo estructural de defensa del juez ante los ataques". "Muchas veces --ha agregado-- la posición de un juez en estas situaciones es vulnerable. No tiene capacidad de respuesta, su trabajo es el que le corresponde y su investigación la sigue conforme a criterios de la ley".

Preguntado, a este respecto, por las quejas interpuestas contra la instructora en el CGPJ, Ortega ha recordado que las mismas no implican ningún expediente disciplinario. "No sé en qué estado se encuentran. Las quejas siguen su trámite y no pasa nada. En este caso no sé cuál es el contenido y no me voy a pronunciar", ha dicho.

Interpelado, así mismo, por el motivo por el que piensa que la Junta de Jueces no ha emitido un comunicado de apoyo a la instructora de la dana como se ha hecho en otras ocasiones, Ortega ha comentado que las juntas pueden adoptar estas decisiones pero "no está dentro de su competencia". También ha dicho que el hecho de que no se haga el comunicado no quiere decir que no se apoye a alguien, "sino que se puede haber pensado que no es su competencia", ha aclarado.

En este sentido, preguntado por si se podría considerar un toque de atención a la jueza el hecho de que no se le haya dejado continuar su trabajo en la Ciudad de la Justicia de València y haber tenido que regresar a Catarroja, Ortega ha explicado que la jueza de la dana estaba en València "como situación excepcional", porque la sede quedó muy dañada tras la riada. Pero una vez se ha recuperado la normalidad, "parece razonable que se vuelva y no trabajar en otro lugar".

Ortega, preguntado por cómo se gestionan las expectativas de la población respecto a la causa de la dana y la necesidad de condenadas, ha comentado que "las expectativas son ajenas al trabajo del tribunal en éste y en cualquier asunto". "Estructuralmente tenemos un escenario que garantiza nuestra independencia y es así. Los jueces interpretamos normas y ejecutamos resoluciones. Puede haber actores externos que intenten inquietar pero tenemos las condiciones para realizar nuestro trabajo con independencia", ha insistido.

AFORADOS

Por otro lado, Ortega, preguntado, a raíz de la causa de la dana, por dónde está el límite para investigar a un aforado, ha recordado que "el límite lo marca la jurisprudencia". "El Supremo lo ha dicho reiteradamente, que es el espacio jurisdiccional competente para causas con aforados".

"Hay una línea jurisprudencial consolidada que identifica que para imputar a una persona aforada debe haber indicios sólidos con apariencia de delito. Se necesitan indicios reforzados más allá de lo que podría dar lugar a una mera incoación de un procedimiento penal".

RESOLUCIONES EN PLENO

Sobre la resolución de recursos interpuestos contra la jueza de la dana, Ortega ha explicado que se decidió resolverlos en pleno. El motivo es que al ser un asunto de trascendencia pública, el hecho de que intervengan todos los magistrados de la sección "facilita la mayor calidad que el tribunal puede ofrecer". "Esto lo hacemos en casos excepcionales y no es la primera vez", ha apostillado.

Interpelado por la posible politización de los órganos de justicia, Ortega lo niega: "Podemos discutir las decisiones y habrá resoluciones mejores y peores pero los jueces cumplimos con nuestra obligación".

Al respecto, ha añadido que en los tribunales "hay gente de diversa procedencia y origen" y ha comentado que la herramienta que deben exigir los ciudadanos es "calidad de motivación en las decisiones que adoptamos". "La garantía --ha añadido-- para los que intervienen en un proceso es la calidad de las decisiones que adoptamos".