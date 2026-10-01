Las primeras lluvias dejan acumulados de hasta 112 l/m2 en Xodos y 40 en Argelita en solo 20 minutos

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras lluvias y tormentas que están afectando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana han descargado hasta 112 litros por metro cuadradado en la localidad castellonense de Xodos, en concreto en Mas de Caixó, mientras que en Argelita han caído 40 l/m2 en tan solo 20 minutos.

Así lo ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en redes sociales. El organismo ha detallado también que, a hora de las 16.25 de este jueves, en Sant Joan de Penyagolosa, a cuatro kilómetros de Xodos (Mas de Caixó), solamente se había registrado un acumulado de 0,4 mm. En Viver las lluvias han descargado 63 l/m2 y en Atzeneta del Maestrat, 42,6.

Cabe destacar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes).

Por su parte, Emergencias de la Generalitat ha alertado de la posibilidad de acumulados que pueden llegar a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en la zona del aeropuerto de Castellón en este episodio de lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar dos mensajes ES-Alert a la población.