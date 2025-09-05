El Principal de Alicante ofrece 64 propuestas de teatro, música, danza y magia hasta febrero

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante ofrece 64 propuestas entre septiembre y febrero basadas en una oferta teatral, musical y de danza. Todo ello, en el marco de una programación "rica y variada, que no deja fuera a ningún género y que permitirá al público alicantino disfrutar de grandes propuestas y también de estrenos absolutos".

Así lo ha trasladado este viernes la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, quien ha participado en la puesta de largo de los contenidos previstos para esta nueva temporada junto con la subdirectora del Principal, María Dolores Padilla, y la directora regional de Alicante Centro en Banco Sabadell, Ana Ponsoda.

Durante su intervención, Tébar ha felicitado a la dirección del teatro "por el gran trabajo que realiza para situar al Principal de Alicante como referente de la escena a nivel nacional" y "que se hace evidente gracias a la programación prevista para los próximos seis meses".

En este sentido, ha señalado que el público podrá "disfrutar" de "grandes propuestas y también de estrenos absolutos" como el espectáculo de danza y flamenco 'Tronia & Alegoría', de la Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano. Además, se ha referido a la "cuidada programación" dirigida a los más jóvenes, "que son el público del futuro", incluso con propuestas en inglés como Kids&Stories.

En total, este viernes se han presentado 36 espectáculos que se suman al avance que se realizó el 6 de junio, donde se presentaron 26 propuestas, Kids&Stories y una nueva temporada de 'Cuentos tras el telón'.

OFERTA CULTURAL

Entre la oferta teatral que se ofrecerá durante las próximas semanas están 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', de María Goricelaya; 'El día del Watsusi', de Francisco Casavella; 'Mihura, el último comediógrafo', de Adrian Perea; la comedia 'Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza', de Pedro Lendínez y Daniel Díez Colinas, y la obra 'Inmaduros', de Juan Vera y Daniel Cúparo, entre otras.

También se presentará en Alicante el clásico de Blasco Ibáñez 'La barraca' dirigida por Magüi Mira con Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba en el elenco.

En lo musical, destacan, además de 'Tronia & Alegoría', el espectáculo flamenco 'Pura verdad', el 7 de noviembre, así como la presencia de Revólver con 'Eldorado 30 aniversario', o 'Una noche de amor desesperada', basada en el disco 50 aniversario de Eternos Triana, o el regreso de Carlos Núñez, que celebrará el 30 aniversario de su primer disco 'Irmandade das Estrelas'.

Respecto al teatro musical, esta temporada se presenta la comedia 'El crédito, el musical', con texto de Jordi Galcerán y dirección de Rubén Yuste; 'Chavela', de Carolina Román con Rozalén, Luisa Gavasa, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras en el elenco, y 'Symphonic Rhapsody of Queen' y el aclamado musical 'Mamma Mia!'. Estarán en el Principal cinco semanas, con 38 funciones del 22 de enero al 22 de febrero.

La zarzuela también estará presente con 'Marina', presentada por la Compañía Lírica Alicantina dentro de la IX Residencia Lírica Ruperto Chapí, y el espectáculo 'Una noche de zarzuela' el 18 de enero.

DANZA, CIRCO, MAGIA Y ESPECTÁCULOS INFANTILES

La danza también forma parte de la programación del Teatro Principal de Alicante con representaciones de los clásicos 'El lago de los cisnes' con dos propuestas diferentes a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán y del Ballet Clásico Internacional, además de 'El Cascanueces' y 'Don Quijote' también con el Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán y 'Giselle' con el Ballet Clásico Internacional, además de los espectáculos de flamenco contemporáneo 'Pura verdad' y 'Tronia & Alegoría'.

El programa se completa con otras propuestas de circo y magia como 'El Gran Circo Acrobático de China', 'Dreaming Bubbles' y 'Maestros de la magia' o el humor de José Corbacho con 'Ante todo mucha calma', según ha explicado la Generalitat en un comunicado..

Finalmente, entre las propuestas destinadas al público infantil están 'Baby esferic', de Aboon Teatro, que podrá verse el 30 de noviembre; la actuación de CantaJuego con '20 años La Gira', el 7 de diciembre; La Granja de Zenón con 'En busca del arcoíris', el 29 de diciembre, o los musicales familiares 'Ohana, ¡el musical original de Lilo y Stich!', y 'La reina del hielo: la aventura de las estaciones, tributo musical', el 3 y el 6 de enero.