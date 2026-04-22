El Principal de València cierra el ciclo sobre el duelo con 'La última noche con mi hermano', de Alfredo Sanzol

Última Noche con mi hermano en el Principal - @BARBARASANCHEZPALOMERO

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de València pone en escena los próximos días 25 y 26 de abril 'La última noche con mi hermano' escrita y dirigida por Alfredo Sanzol. La producción, del Centro Dramático Nacional y Teatre Nacional de Catalunya, cierra el ciclo 'Poéticas del duelo' que esta temporada ha llevado a escena varias obras con la temática de la pérdida y el duelo.

'La última noche con mi hermano' narra la historia de Nagore, una mujer a la que diagnostican un cáncer, y su hermano Alberto, un hombre que no acepta la enfermedad de su hermana y que tendrá que aprender a aceptar su muerte. Alberto y Ainhoa tienen dos hijos Nahia y Oier, y Ainhoa tiene un hermano, Claudio.

Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía, Biel Montoro, Jesús Noguero y Cristóbal Suarez interpretan a esta familia de tres parejas de hermanos con vivencias muy diferentes sobre la hermandad. Una familia en la que Nagore, la mujer que vive sola, es un eje esencial, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

El texto surge de una conversación del autor con su amiga, quien le contó como el pasar la última noche con su hermano antes de fallecer le había cambiado totalmente su manera de ver la vida, de entender la muerte y de pensar sobre el sentido que quería darle al hecho de vivir.

"Cuando la escuchaba, se encendió dentro de mí este título: 'La última noche con mi hermano', y creo que se lo dije al mismo tiempo que hablábamos, sin pensarlo demasiado. A ella le gustó la idea de que yo hiciera una obra con este título y siguió contándome detalles sobre lo terrible de la pérdida y sobre las sensaciones que la habían asaltado, incluidas las más extrañas: las que tenían que ver con lo cómico", relata su autor, Alfredo Sanzol.

ESTILO FORMAL PROPIO

La obra se caracteriza por el uso del sentido del humor, la búsqueda de un estilo formal propio con el que plantear los problemas de su biografía personal y social y el compromiso con la investigación de nuevas estructuras dramáticas.

Sanzol ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra La respiración (2016) y el XII Premio Valle-Inclán de Teatro por La ternura (2017), el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid y ha recibido ocho Premios Max de las Artes Escénicas: cinco como Mejor autor y tres como Mejor espectáculo.

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura. Desde su fundación en 1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría española actual.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.