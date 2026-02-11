Las principales asociaciones de víctimas dana temen que la comisión de Les Corts quiera "diluirles" como "azucarillos"

La rectora UV, Mavi Mestre , Alex Carabal, Rosa Álvarez, y Mariló Gradolí, durante una visita a los laboratorios del proyecto Salvem les Fotos de la UV. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez; la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, Álex Carabal, han expresado este miércoles su preocupación por que la comisión de investigación de Les Corts en las que han sido llamadas a declarar, 16 meses después de la tragedia, quiera "diluirles" como "azucarillos", al incluir a "muchísima gente más" y tratando de "equiparar" a asociaciones que no han tenido las mismas pérdidas.

Así lo han señalado en declaraciones a los medios este miércoles tras una visita en Alaquàs a los laboratorios del proyecto 'Salvem les Fotos' de la Universitat de València, en la que han participado. En todo caso, los tres han recalcado que desconocen los términos de la comparecencia ya que no han recibido comunicación oficial y únicamente lo saben por la prensa.

Las asociaciones comparecerán los próximos días 23 y 24 de febrero en la comisión. En total, serán 10 comparecencias (nueve asociaciones y un particular), cinco cada día, en turnos de mañana y de tarde, que se organizarán por orden de registro de entrada de sus solicitudes. El PP ya confirmó hace unas semanas que las asociaciones de víctimas serían las siguientes en acudir en la comisión de investigación, aunque esgrimió que la fecha correspondía a la mesa de esa comisión y negó que hubiera un "veto" a los colectivos en la cámara.

Sin embargo, Gradolí ha subrayado que las principales asociaciones de víctimas llevan "insistiendo" y "demandando" comparecer en Les Corts Valencianes "desde el minuto uno" y ha recalcado que ya lo han hecho en diversas instituciones. "Como siempre, la Generalitat Valenciana el Gobierno del Consell, llega tarde y mal", ha dicho, y ha añadido no poder valorar "quién está y quién no" por esa falta de notificación.

"Pero lo que tenemos que decir es que, desde nuestra asociación, desde el primer momento hemos reivindicado el estar, el hablar, el llevar la voz de las víctimas a una comisión de investigación", ha dicho, y esto es lo que les tiene que "preocupar": que quieran "diluir" su representación "con muchísima más gente". También quiere saber si se ha respetado la petición de comparecer tres personas de la entidad. "Lo valoraremos en su momento; pero, de momento, nos parece que hay una intencionalidad de disolución", ha sostenido.

Así, ha insistido en que desde el primer momento han reclamado comparecer, igual que las otras asociaciones mayoritarias, "para llevar la voz de las víctimas a una comisión de investigación que debe dirimir cuál es la responsabilidad del Consell y de la Generalitat en ese día 29 de octubre de 2024", ya que la investigación que verdaderamente se debe tener en cuenta es la de la jueza de Catarroja.

Al respecto, ha añadido que también desde el primer momento reclamaron la dimisión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat "por la gestión negligente" del 29O y se manifestaron en las puertas de la cámara para pedir a PP y Vox que no le apoyaran.

"No lo hicieron; le siguieron apoyando hasta que el pueblo valenciano finalmente consiguió que Carlos Mazón dimitiese", ha dicho, al tiempo que les ha reprochado que lo mantengan con el acta de diputado; con una portavocía con un sueldo extra en una comisión y ahora en la Oficina del 'expresident'."Creo que tendrían que tomar nota que la ciudadanía valenciana no quiere a Carlos Mazón ni en pintura", ha concluido.

"TARDE"

Por su parte, Rosa Álvarez ha manifestado que la comparecencia de las víctimas en Les Corts llega "tarde evidentemente" cuando ya lleva un año en marcha, sin prácticamente sesiones y cuando las asociaciones han ido "muchísimo antes" a Bruselas y a Madrid.

A Álvarez le parece bien que comparezcan otras asociaciones pero rechaza que vayan "todos juntos en el mismo pack". "Aparte de que no sabemos qué importancia nos van a dar. Por lo que he oído, todos vamos a tener el mismo tiempo, el formato es el mismo para todos", ha dicho, por lo que considera que la pretensión es la de "diluir como azucarillos" a las principales asociaciones de víctimas y damnificados, una vez han logrado "doblegar" las reticencias a su comparecencia.

"Quien no ha hecho nada por estar ahí va a utilizar nuestro trabajo, nuestras reivindicaciones, nuestro dar la cara, partirnos la cara y van a estar exactamente al mismo tiempo, con el mismo formato que quienes nos hemos partido la cara", ha lamentado, y ha dicho que tampoco sabe quién va a controlar el orden en que comparezcan cuando "no puede ser lo mismo una asociación que simplemente es una agrupación vecinal que la Asociación de Víctimas Mortales Dana, que aglutinamos al mayor número de familiares de víctimas".

Por tanto, Rosa Álvarez no espera "nada bueno, sinceramente" de esa comparecencia cuando, según ha dicho, para el portavoz del PP, Nando Pastor, "nuestras asociaciones somos víctimas con derecho a roce real, que es lo que dijo cuando fue a comparecer voluntariamente el ya expresidente, afortunadamente, Carlos Mazón". "Tendremos que preguntarle a Felipe VI y a la reina Leticia qué significa eso", ha ironizado.

"TENER VOZ"

Por su parte, Carabal se ha alegrado de que las asociaciones "por fin" puedan "tener voz" en Les Corts, su "casa", tras haber ido a Bruselas, haber hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando "en nuestra casa no se nos recibía".

No obstante, le parece "mal" que se equiparen asociaciones "porque es equiparar, por ejemplo, la asociación de Rosa, que es de familiares de víctimas directas únicamente y graves damnificados o graves heridos, con cualquier otra asociación que, con todo el respeto, no se puede equiparar". "Estamos igual difuminando un poco el foco que nos dieron en el Congreso de los Diputados", ha considerado, aunque ha asegurado que seguirán trabajando "dentro y fuera de Les Corts, como hemos hecho hasta ahora".

Carabal ha afirmado que para las asociaciones es "muy doloroso" todo el proceso porque "a nivel nacional dejamos de ser noticia y lo seguimos siendo por las mentiras de unos; los mensajes que aparecen de otros; el vídeo que había en un cajón del Cecopi que sale ahora por otro medio, o sea, estamos siendo noticia por eso. No por los avances o por la gente que esté diciendo: 'esto es lo que ocurrió y asumo esta responsabilidad'".

"No, es 'y tú más', y esto estaba aquí, y ahora es otra versión. Esto es muy doloroso. Yo no he perdido por suerte ningún familiar. Yo estuve en una situación difícil, pero aquí hay gente que ha perdido familia directa y estar reviviendo esto por temas así es durísimo. Es que no pueden pasar el luto. ¿Cómo van a pasar el luto?", se ha preguntado y confía en que la comparecencia en Les Corts siga la misma línea que en el Congreso, donde "más amable no se podía ser".