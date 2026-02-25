A prisión los padres y el hijo detenidos por la muerte a cuchilladas de su vecino en Benimàmet

Archivo - Ciudad de la Justicia de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha acordado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos de una misma familia, un matrimonio y su hijo, por su presunta relación con la muerte a cuchilladas de un vecino de una edificio de la pedanía de Benimàmet, un hecho ocurrido el pasado domingo.

Así lo ha decidido el juzgado, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, tras pasar a disposición judicial los tres detenidos, que quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Inicialmente, los agentes detuvieron el domingo al hijo como presunto autor de la muerte a puñaladas de su vecino, pero poco después también arrestaron a los padres de él, de 58 y 65 años, por supuestamente haber colaborado en el crimen, con un grado de responsabilidad que se estaba investigando.

El suceso tuvo lugar este domingo, sobre las 15.30 horas, en un bloque de viviendas del barrio valenciano de Benimàmet, en la calle Gabarda. El fallecido es un hombre de 59 años.