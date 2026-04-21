Producciones musicales en directo y una discoteca silenciosa, protagonistas en la séptima edición de INOCON

Séptima edición del festival INOCON - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y Berklee Valencia se unen en la séptima edición del festival INOCON, que se celebrará este sábado 25 de abril, con producciones musicales en directo y una discoteca silenciosa.

La jornada, de acceso gratuito y abierta al público general, tendrá lugar en el CCCC, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a partir de las 16.00 horas y presentará una muestra del trabajo desarrollado por los estudiantes del Máster en producción musical, tecnología e innovación de Berklee Valencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bajo el lema 'somos muchas frecuencias, un solo sonido' el programa incluye propuestas acústicas, música electrónica y sesiones de DJ. Además, contará con un espacio dedicado a instalaciones creadas por los estudiantes del máster, generando un entorno inmersivo donde el sonido y la tecnología se integran.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha mostrado su satisfacción "por renovar un año más la colaboración con una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, con sede en València, en un evento que une talento emergente, formación, innovación y música y hacerlo extensible a la ciudadanía".

Por su parte, la directora de Berklee Valencia, Simone Pilon, ha asegurado que "estamos encantados de presentar INOCON en el Centre del Carme Cultura Contemporània un año más". Esta colaboración, ha dicho, "representa una oportunidad única para nuestros estudiantes, que pueden compartir sus proyectos ante el público valenciano en este espacio cultural tan emblemático para la ciudad".

DE LA ACÚSTICA A LA ELECTRÓNICA, DEL POP ALTERNATIVO AL TECHNO

La programación musical reúne voces emergentes, producciones innovadoras y propuestas híbridas entre lo acústico y lo electrónico con artistas procedentes de Francia, Filipinas, Colombia, Israel, Australia, India, México, Estados Unidos y España.

El cartel destaca por su mezcla de talento y directos experimentales con una clara apuesta por la conexión emocional, la innovación sonora y la energía compartida en la pista de baile con géneros musicales que abarcan desde el pop alternativo o la canción de autor hasta la música house, el trance, el techno y otros paisajes sonoros inmersivos.

El evento cerrará con una discoteca silenciosa en la Sala Refectori que tendrá lugar a partir de las 20.10 horas en la que los asistentes, provistos de auriculares, podrán disfrutar de sesiones de DJ.

INOCON está abierto a audiencias de todas las edades y procedencias, invitándoles a participar en un espacio colectivo donde música, experimentación y nuevas ideas convergen. Toda la información sobre el evento puede consultarse en la página web del Consorci de Museus y de Berklee Valencia.