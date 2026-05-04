Profesionales de comedores escolares protestan en una jornada de huelga contra la sobrecarga de trabajo en el sector - UGT

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de comedores escolares han protestado durante este lunes en la Comunitat Valenciana en una jornada de huelga convocada como medida de protesta ante "la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector".

En el marco de la jornada de huelga, convocada por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), trabajadores del sector han realizado protestas a las puertas de la Conselleria de Educación en València y en las ciudades de Alicante y Castelló de la Plana.

Según indican fuentes de UGT a Europa Press, estas concentraciones han sido un "éxito" y en València han contado con el apoyo de Intersindical. De acuerdo a sus cifras, el seguimiento de la jornada de huelga ha sido de un 50% del 40% restante de los servicios mínimos establecidos por la Generalitat en un 60%.

La organización sindical denuncia que "en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa, pero, sin embargo, las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado una situación insostenible para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares".

A esta "problemática", advierte, "se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo real decreto que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada".

"Y es que estas responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal debido a que la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden del 2016, donde se establecen las ratios por niños y niñas para cada monitor y no establece ninguna ratio para las trabajadoras y trabajadores de cocina", reprochan desde UGT.

El resultado, aseveran, es "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado".

PETICIONES

Por todo ello, a través de esta huelga, FeSMC-UGT exige la actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares; el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal; la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.

FeSMC-UGT hace un llamamiento a la administración pública de educación para que abra un proceso de diálogo que "permita dar respuesta a estas demandas legítimas": "Por la dignidad laboral y por un servicio educativo de calidad".

Ante esta jornada de paro, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat fijó unos servicios mínimos de un 60% del total del personal adscrito al servicio de comedor escolar (personal monitor y personal de cocina). Se ha garantizado, como mínimo, la presencia de un monitor o monitora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Especial). En cuanto a cocina, se ha garantizado un mínimo del 60% del personal habitual, asegurando el funcionamiento básico del servicio y las condiciones de seguridad alimentaria. Y en Educación Infantil de 0-3 años y Educación Especial, se ha garantizado al menos el 80% del personal habitual asignado.