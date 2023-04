Las profesiones del futuro serán polivalentes y especializadas, híbridas y de FP, según un estudio de CEOE y CaixaBank

Los expertos apuestan por un nuevo enfoque educativo con mayor protagonismo de la FP dual



VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La transformación digital de la economía está provocando "un cambio muy profundo en todas las profesiones existentes", que, más que desaparecer, "evolucionarán" hacia perfiles híbridos con competencias de diferentes ramas, polivalentes y a la vez especializados, en una transformación en la que la Formación Profesional Dual se erguirá como "el mayor puente al empleo".

Estas son las principales conclusiones del estudio 'Cambios en los perfiles profesionales y necesidades de Formación en la Comunitat Valenciana', elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Fundación CEOE, que han presentado este jueves su autor principal, el sociólogo Oriol Homs; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el director comercial Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunitat, Felipe Pulido.

El informe es el resultado de entrevistas a responsables de Recursos Humanos de 40 empresas de varios sectores, a los que se les ha preguntado qué transformaciones prevén y necesitarán en esta década en el mercado laboral. "Todas las empresas dicen que está habiendo ya un cambio muy profundo en todas las profesiones existentes", pero "más que nuevas profesiones" o su desaparición, el estudio apunta a "una evolución de las actuales", ha aclarado Homs.

De este modo, se prevé "un cambio en los contenidos de las profesiones actuales" que "afectará a todo el mundo", ha asegurado, , con perfiles "híbridos" que combinarán "elementos de diferentes profesiones", ha explicado el investigador. "Nos debemos reciclar masivamente, casi todos, para adaptarnos a esas nuevas situaciones", ha advertido.

"REPENSAR" LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En cambio, "la formación no va a la velocidad" que requieren estos cambios y "hoy no somos capaces de recualificar al 50% de todos los trabajadores", ha lamentado. De cara a los nuevos, se debe "repensar la oferta formativa", y los autores del informe apuestan por un modelo con una primera etapa "mucho más polivalente" y una segunda de especialización ya dentro de las empresas a través de la Formación Profesional dual.

Precisamente, uno de los cinco principales ejes de transformación que detalla el estudio es el equilibrio entre polivalencia y especialización de los trabajadores. "No es un dilema entre ambas, se necesitan las dos cosas: formar a gente más polivalente que entienda más los procesos y se pueda especializar más rápidamente en aquello que necesite cada empresa.

Homs subraya que esta transformación debe implicar tanto a las empresas como a las administraciones y ha remarcado la importancia de disponer de la nueva Ley de Formación Profesional para facilitar este proceso. El informe apunta a que se necesita un incremento del número de titulados de FP, la incorporación de un módulo digital en toda la oferta, la incorporación y entrenamiento de competencias 'soft', un nuevo criterio de planificación territorial, una nueva relación entre formación inicial y continua y un nuevo rol de participación de las empresas en la formación, entre otros aspectos.

RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

Otro de los ejes de cambio de las profesiones, según el estudio, estará en la relación entre el trabajador y la tecnología. Según Homs, no se trata de que elementos como la Inteligencia Artificial quiten el trabajo a las personas. "Tenemos que saber trabajar con máquinas inteligentes. Por ejemplo, en lugar de conducir máquinas, las máquinas ya se conducen solas y lo que nosotros haremos es controlar, planificar, verificar y resolver los problemas. Esas son funciones nuevas", ha indicado.

En tercer lugar se sitúa la necesidad de contar con "gente preparada para analizar y trabajar con la información que proporcionan las máquinas", cuya complejidad ha aumentado. Otro eje de esta transformación es la combinación entre competencias técnicas y el refuerzo de las llamadas 'soft skills', que inciden en capacidades como el trabajo en equipo o el liderazgo, y que "no se enseñan" sino que se "entrenan" en empresas, ha apuntado.

El informe apunta al necesario equilibrio entre la autonomía de los trabajadores para actuar y resolver los problemas, pero en dependencia de unas instrucciones o protocolos, en un contexto de "exigencia de competitividad de error cero".

Bajo estas premisas, el estudio prevé que el sector industrial demande profesionales con conocimientos sobre nuevos materiales, robótica, ciberseguridad y modelos de gestión o gestión de la información digitalizada; en el sector turístico, los profesionales deberán aumentar su manejo de instrumentas digitales y ofrecer atención personalizada a unas necesidades del cliente que ya conocerán de antemano, entre otras competencias; en el ámbito sociosanitario, por ejemplo, se necesitarán perfiles que combinen tanto la parte sanitaria como la de atención social.

Preguntado por qué recomendaría estudiar a alguien a punto de empezar su carrera, Oriols Homs afirma: "Lo más polivalente posible, porque a cinco años vista, si tú te especializas mucho ahora, es posible que tengas que volver a estudiar más". Y aconseja "trabajar cuanto antes mejor" combinando formación y trabajo en empresas.

LA "PARADOJA" DEL MERCADO LABORAL

La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha hecho hincapié en "la paradoja" de que existan "muchas personas que quieren trabajar en este momento y no pueden hacerlo y al mismo tiempo haya grandes sectores económicos con vacantes que no se cubren". En ese sentido, ha destacado que, según el INE, hay 19.200 vacantes por cubrir en la Comunitat Valenciana "y las empresas informan de que una de cada cinco posiciones se cubren con dificultad porque no encuentran perfiles adecuados para ese puesto".

Por su parte, Salvador Navarro ha señalado que los profesionales deben "ser multifunción y multiconocimiento" y que se necesita "una formación que esté adaptada a las necesidades de las empresas". "La formación profesional es la que tiene una salida laboral mucho más amplia que en estos momentos tiene la universidad. Esta es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. La formación profesional es tan buena, tan digna, como tener un titulo universitario", ha insistido.

Felipe Pulido ha destacado la importancia de "impulsar estos estudios que permiten analizar la evolución que seguirá nuestra economía los próximos años y, sobre todo, cómo tendremos que adecuar las competencias de los trabajadores para responder a las nuevas demandas".