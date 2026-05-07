Profesores 0-3 años exigen en Les Corts dignificar su trabajo: "No somos guarderías, sino escuelas infantiles"

Protesta de profesores de escuelas infantiles ante Les Corts - ep

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Profesores de escuelas infantiles de 0-3 años de la Comunitat Valenciana, convocados a la jornada de huelga convocada a nivel estatal este jueves, han protestado ante Les Corts para exigir una reducción de ratios, una subida de salarios, una reducción de la burocracia y una "dignificación" de su trabajo.

"No somos guarderías, somos escuelas infantiles", ha manifestado la educadora infantil Sabrina Pérez en representación de la Plataforma d'Escoles Infantils 0-3 de la Comunitat.

Durante la concentración frente a la fachada de Les Corts se ha escuchado una sonora pitada por parte de los profesores de escuelas infantiles en huelga, vestidos de amarillo y portando carteles con lemas como 'No somos aparcamiento, somos educación', 'Som la primera escola', 'Nos sobra vocación, pero nos fallan' o 'La caca se queda aplastada'.

Esta protesta se ha celebrado en coincidencia con el pleno de Les Corts, tras la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La Plataforma d'Escoles Infantils realizará otras concentraciones esta tarde en València, Alicante y Castelló de la Plana.

Entre las peticiones del colectivo, la educadora Sabrina Pérez ha destacado las de una reducción del número de alumnos por aula, sin fijar un número concreto pero sí en torno a la media europea, recursos suficientes para "una inclusión real", un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas y menos burocracia y horas de trabajo.

"CARGA FÍSICA Y EMOCIONAL INSOSTENIBLE"

"Tenemos una carga física y emocional que es insostenible. Y queremos unos salarios dignos: estamos cobrando el salario mínimo interprofesional cuando se nos exige una titulación superior", ha manifestado en declaraciones a los medios.

Además, ha señalado que las bolsas de educadores infantiles están "agotadas" y ha destacado que esta huelga estaba convocada desde hacía tiempo y no tiene que ver con la fijada en el respeto de la educación pública no universitaria a partir del próximo lunes. "Esto es solo el comienzo y no vamos a parar", ha advertido.

SEGUIMIENTO HUELGA

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han informado de que el seguimiento de la huelga de 0-3, con datos de las 13.00 horas, ha sido del 3,17% en educadores (de una plantilla de 5.451 personas, 173 han secundado en huelga; y en Maestros de Infantil, de una plantilla de 7.390 personas, 7 (0,09%).