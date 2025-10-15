El Programa OLA se renovará en Alicante tras un 100% de activaciones laborales y cinco empleos en su tercera edición - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, Aguas Municipalizadas de Alicante y Cruz Roja han presentado este miércoles los resultados de la tercera edición del Programa OLA de formación e inserción laboral, en la que han participado 19 personas entre enero y agosto, de las que el cien por cien ha conseguido una activación laboral a través de diversas formaciones, el 59% ha estado en procesos de selección y cinco han tenido experiencias laborales durante el proceso. Los responsables del programa han manifestado su intención de renovarlo con una cuarta edición.

El acto de presentación de resultados ha contado con la participación de Begoña León, concejala de Bienestar Social, Mayores y Familia; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de la compañía; Remedios Alarcón, presidenta local de Cruz Roja, y personal técnico de esta entidad, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

Durante su intervención, la edil ha destacado que el Programa OLA "tiene un impacto directo y duradero en las vidas y las carreras profesionales de los alicantinos que participan en él, tal y como demuestran, un año más, los fantásticos resultados de la tercera edición".

Para el Ayuntamiento de Alicante, ha añadido la concejala, "es un orgullo colaborar con este proyecto que facilita el acceso a la formación y el empleo a alicantinos en riesgo de exclusión social, lo que les permite obtener la estabilidad económica que necesitan para sacar adelante a sus familias".

La edil ha felicitado "a todos los que han participado en este programa con un alto grado de implicación y fidelidad" y trasladado su agradecimiento a Aguas de Alicante, Cruz Roja y a los profesionales que han hecho posible su desarrollo.

Por su parte, Navarro ha declarado que se han impulsado, "en alianza con otras entidades, programas de alto impacto, evaluables, que contribuyan a la transformación social". En este caso, el Programa OLA está dirigido a personas usuarias del fondo social, con el objetivo de que, "a través de la formación y el empleo, dejen de necesitar este tipo de ayudas".

Además, Sánchez ha añadido que "sus resultados de impacto siguen avalando en esta tercera edición la mejora de la situación personal y laboral de las personas participantes, a través de un acompañamiento integral y personalizado, lo que anima sin duda" una "voluntad de continuidad con esta iniciativa conjunta en posteriores ediciones".

La presidenta local de Cruz Roja ha comentado que "a través de este programa y con esta alianza público-privada" se busca "fortalecer" el "compromiso común de servir a quienes más lo necesitan porque, mejorando la empleabilidad de las personas beneficiarias del fondo social de Aguas de Alicante", se conseguirá "la mejora de la calidad vida de sus familias".

Igualmente, ha resaltado que "los resultados de esta tercera edición, como las dos anteriores", han sido "realmente satisfactorios", así como el grado de "fidelización e implicación" que ha alcanzado el programa.

RESULTADOS

El perfil medio de las personas participantes es mujer, migrante no procedente de la Unión Europea, de edades comprendidas entre 31 y 45 años. Del importe total del proyecto, el 77% se ha destinado a programas de activación y mejora de la empleabilidad y el 23% a la cobertura de necesidades básicas, "especialmente en vivienda, suministro energético, alimentación y otras necesidades".

Entre los principales datos de la edición están "el elevado grado de fidelización de las personas participantes, ya que un 95% de las personas se han vinculado al programa", y "la dedicación media del equipo técnico, de 21 horas por participante".

Respecto al grado de activación laboral, ha ascendido al 100% de las personas vinculadas, con acciones formativas en competencias básicas y formaciones técnicas. Además, el 59% ha participado en procesos de selección y cinco personas han tenido alguna experiencia laboral durante el programa.

La forma en que el Programa OLA trabaja el objetivo de inserción laboral se articula "potenciando las competencias personales y laborales de colectivos en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles apoyo en la cobertura de las necesidades básicas, para que puedan participar en las acciones de orientación y formación del programa y acceder al mercado de trabajo, mejorando su calidad de vida".

Todo ello, "gracias este convenio puesto en marcha por Aguas de Alicante, con la colaboración de Cruz Roja para el acompañamiento integral a los participantes, y con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante a través de sus servicios sociales, dependientes de la concejalía de Bienestar Social".

"Dichos servicios trabajan además con la compañía en la gestión del fondo social anual destinado al pago del recibo del agua y del alcantarillado para colectivos en situación de vulnerabilidad", ha apostillado.

FASES DEL PROYECTO

El Programa OLA contempla las distintas fases de acompañamiento de la persona que está en situación de desempleo. El proyecto parte de un diagnóstico inicial de situación respecto a la empleabilidad y las necesidades básicas de cada participante.

A partir de aquí, el programa contempla acciones de orientación laboral, cápsulas formativas para la mejora de competencias básicas, formación técnica y específica, intermediación, prospección laboral y acompañamiento en la entrevista, con la cobertura de necesidades básicas y una evaluación de impacto para conocer los cambios generados por la participación en el programa.