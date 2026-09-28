La programación del Palau de Congressos de Peñíscola para el último trimestre oferta teatro, cine y música

Presentación de la programación del Palau de Congressos de Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 28 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha presentado la programación del Palau de Congressos de Peñíscola para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026. La oferta cultural otorga un protagonismo destacado a la producción valenciana con propuestas de teatro, cine y música.

El director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha destacado que la programación "refleja el compromiso de la Generalitat con una oferta cultural diversa y de calidad, y con el objetivo de acercar las artes escénicas, el cine o la música a todo el territorio valenciano". Además, Prieto ha señalado la colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola y otras organizaciones que contribuyen a consolidar el Palau de Congressos como un espacio de referencia para la actividad cultural en el norte de la provincia de Castellón.

La programación teatral comenzará el 17 de octubre con 'D'On venim', de la compañía valenciana l'Om Imprebís, dirigida por Hassane Kouyaté e interpretada por Santiago Sánchez y Víctor Lucas. El espectáculo plantea el teatro como un espacio de reflexión sobre cuestiones como la transición ecológica, la paz, el poder y la economía.

El 7 de noviembre llegará al Palau de Congressos 'Las amistades peligrosas', una adaptación y versión libre de Maribel Bayona y Jerónimo Cornelles a partir de la obra de Pierre Choderlos de Laclos. La propuesta aborda las rivalidades, intrigas y seducciones de la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont.

La programación escénica se completará en diciembre con 'Canviarem bolquers segons el BOE', de Patricia Pardo, que se representará el día 6. La obra combina comedia, absurdo y teatro multiuniverso para ofrecer una mirada sobre los retos de cuidar y sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad.

El cine tendrá también un papel destacado durante el trimestre, con títulos como 'El amor que permanece', de Hlynur Pálmason, los días 24 y 25 de octubre; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, el 21 y 22 de noviembre; y 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los días 28 y 29 de noviembre. La programación cinematográfica concluirá el 27 de diciembre con la película de animación Iron Boy (Le Corset), dirigida por Louis Clichy.

Además de la programación propia del IVC, el Palau de Congressos acogerá otras propuestas durante el trimestre, entre las que destaca el Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música de la Asociación Musical Verge de l'Ermitana de Peñíscola, el 14 de noviembre; la Audición de Navidad de la Escola de Música de Peñíscola, el 12 de diciembre; y 'Papa Luna, el musical', los días 18, 19 y 20 de diciembre.

PIROMUSICAL BARROCO

Por otra parte, Prieto ha subrayado la recuperación del espectáculo piromusical que estaba previsto inicialmente para el pasado 2 de agosto como cierre del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola y que fue aplazado por prudencia ante los incendios forestales.

La cita se celebrará finalmente el 9 de octubre, a las 23.59 horas, en la Platja Nord, con un espectáculo a cargo de Pirotècnia Tomàs, de Benicarló.