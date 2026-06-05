El promotor investigado por las VPP de Les Naus rechaza comparecer en la comisión del Ayuntamiento de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El administrador único de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana, promotor investigado en la causa judicial sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha comunicado al Ayuntamiento de Alicante que no comparecerá en la próxima reunión de este órgano municipal, prevista para el lunes 8 de junio.

De este modo, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, Ordiñana ha declinado ir a esta comisión, en la que asistir es voluntario. En el orden del día de la sesión, se había fijado su posible comparecencia a las 10.30 horas.

Por su parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) trasladó recientemente que por acuerdo de su junta directiva celebrada el 19 de mayo "el representante legal que asistirá a la citada reunión" será su secretario general, Jesualdo Ros, algo que, en principio, está previsto para las 09.30 horas.

En el orden del día de esta reunión también aparece citado como compareciente el interventor general del Ayuntamiento. En la anterior sesión, la del 22 de mayo, se trasladó que se iba a llamar de nuevo a este funcionario, que entonces excusó su comparecencia en que los días 21 y 22 de ese mes iba a estar "ausente de Alicante". Dos funcionarias del Patronato de Vivienda del consistorio alicantino ya indicaron que no iban a asistir.

ADMINISTRADOR ÚNICO DE FRAORGI

El administrador único de Fraorgi, gestora de la cooperativa de Les Naus, declaró como investigado el 20 de mayo ante la jueza que instruye la causa que se reunió con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, y la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, también 'popular'. La exedil resultó beneficiaria de una VPP en el complejo residencial y dimitió tras conocerse la polémica.

El pasado lunes, Barcala evitó aclarar si se reunió con el promotor y, a preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto, dijo que "no" iba a "hacer absolutamente ninguna declaración" sobre Les Naus por "respeto" a las comisiones que hay en marcha y a la investigación judicial. Además, reiteró la voluntad de colaboración del consistorio con el juzgado.

Todavía se desconoce si el primer edil acudirá finalmente a la comisión municipal de VPP, aunque PP y Vox sí pactaron la comparecencia de Barcala en el órgano de investigación que está en marcha en Les Corts Valencianes.

Desde el inicio de la comisión municipal, solo han comparecido dos personas. La primera fue un técnico ya jubilado y la segunda el inspector de la Policía Local encargado del operativo de inspección en Les Naus.