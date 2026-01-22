La provincia de Alicante acogerá en agosto "una de las etapas más duras de la historia" de la Vuelta - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Costa Blanca protagonizará este verano "una de las etapas más duras y exigentes de la historia" de la Vuelta Ciclista a España. La provincia de Alicante acogerá el domingo 30 de agosto una fase de 187 kilómetros que arrancará desde La Vila Joiosa, que se estrena como punto de partida, y culminará en la cima de la Sierra de Aitana, coincidiendo con el 25 aniversario del debut de este emblemático puerto en la ronda nacional.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presentado este jueves en Fitur, que se celebra estos días en Madrid, los detalles de esta jornada deportiva, con más de 5.100 metros de desnivel, "en la que los ciclistas deberán enfrentarse a seis puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría, dos de segunda y otros dos de tercera", ha señalado la institución provincial en un comunicado.

El acto, celebrado en la plaza central del estand de la Comunitat Valenciana, ha contado también con la presencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la consellera de Turismo, Marian Cano; el director general de Unipublic, Javier Guillén; el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, y alcaldes y concejales de los municipios por los que discurrirá la prueba.

"Si alguien que no nos conoce se preguntase cómo es la provincia de Alicante, la respuesta se concentraría en esta novena etapa, en la que se pondrán en valor nuestros admirables y memorables paisajes, tanto de costa como de interior", ha señalado el presidente, quien ha apuntado que en el trazado "poblaciones de tan solo 32 habitantes tendrán la posibilidad de mostrar sus encantos al mundo gracias a este evento". Asimismo, ha destacado que la "hospitalidad" es "razón de ser" de la provincia y el "turismo" su "inquietud".

Por su parte, Javier Guillén ha explicado que la Vuelta vuelve a la provincia "con fuerza", con una jornada "redonda, perfecta y con muchos recursos y argumentos, capaz de vender no solo deporte sino también turismo y espectáculo".

Asimismo, el responsable de Unipublic ha avanzado que esta "será una de las etapas más duras de la historia reciente de la Vuelta, una pesadilla para los corredores, pero un sueño para los espectadores, con un itinerario que dará claves deportivas importantes y mucha emoción".

RECORRIDO

La serpiente multicolor recalará en el territorio el domingo 30 de agosto para disputar una jornada de "altísima montaña" que partirá desde el conocido municipio chocolatero de La Vila Joiosa. Desde allí, el pelotón se adentrará rápidamente en el interior de la provincia, dejando atrás localidades como Finestrat y La Nucía, "destinos muy ligados al deporte y al turismo activo", según detalla la Diputación.

Polop, Callosa d'en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Sagra, Pego, Alcalà de la Jovada, Beniaia, Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella, poblaciones "con un entorno natural único", son otros de los enclaves por los que discurrirá esta novena etapa "que obligará a los ciclistas a poner a prueba su resistencia física y mental".

"PUNTO ÁLGIDO"

La subida al Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos "clave" de la carrera, "que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de la Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición".

"Esta etapa visibilizará muchos de nuestros municipios y ofrecerá una gran calidad deportiva, lo que pone de manifiesto que cuando trabajamos como Costa Blanca, todos unidos, llegamos más lejos", ha manifestado el director del Patronato Provincial de Turismo, encargado de conducir el acto.

La 81 edición de la Vuelta, "de marcado carácter mediterráneo", arrancará el sábado 22 de agosto desde la plaza del Casino de Mónaco y concluirá el domingo 13 de septiembre en la ciudad de Granada, con la Alhambra "como protagonista de excepción".