La provincia de Alicante, en alerta amarilla: se prevén rachas de viento muy fuertes en el litoral

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante se encuentra este martes en alerta amarilla puesto que se prevén rachas de viento del noreste muy fuertes en el litoral y a sotavento de las sierras, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, el cielo estará esta jornada nuboso y habrá polvo en suspensión, han indicado las mismas fuentes, que han apuntado que se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante y no se descartan de forma dispersa en el resto de la comunidad, salvo en el sur de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán, de forma notable en puntos del litoral y prelitoral; mientras que las máximas bajarán en el norte de Alicante, subirán en el sur de Alicante y no habrá cambios en el resto de la autonomía.