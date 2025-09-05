La provincia de Alicante cierra agosto con un 91,1% de ocupación turística, 0,4 puntos más que en 2024

Archivo - Vista de Alicante en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha cerrado el mes de agosto con una tasa de ocupación turística del 91,1 por ciento, una cifra que supera en 0,4 puntos porcentuales la registrada en el mismo mes de 2024, según el cierre de datos definitivo del que ha informado este viernes la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Además, la rentabilidad por habitación también ha crecido respecto a la registrada hace un año, de acuerdo con las estadísticas registradas en los establecimientos hoteleros y apartamentos asociados a esta entidad.

Por destinos y municipios, la ciudad de Alicante ha firmado un 92,6% y Playa de San Juan un 97,7%. Igualmente, ha habido "buenos datos" en Xàbia (96,5%), Dénia (95%), Santa Pola (90%) y Sant Joan d'Alacant (88%) y se han registrado cifras "también notables, aunque menos abultadas", en la Vila Joiosa (75%), Orihuela (64,9%) y Algorfa (59,8%), según ha detallado APHA en un comunicado.

La clientela ha tenido una composición "fundamentalmente internacional" (67,1%) frente al turismo nacional, que ha supuesto el 32,9%. De los viajeros venidos de fuera de España, los más numerosos han sido los procedentes de Reino Unido (20,3%), seguidos de los de Francia (13,4%), Italia (6,7%), Irlanda (6%), Alemania (4,7%), Argelia (4%) o Polonia (3,8%).

Por su parte, los turistas nacionales más frecuentes han sido los de la Comunidad de Madrid (38,1%), Comunitat Valenciana (22,1%), Castilla-La Mancha (8,7%), Cataluña (5,6%), Castilla y León (5%), Andalucía (4,9%) o la Región de Murcia (3,6%).

La valoración por parte de APHA es "muy positiva", toda vez que "se han superado las expectativas", cifradas en un 89,4%, pues "la tasa también está por encima de la de 2024" y "los precios se han comportado al alza". "Es importante destacar también que, a pesar de que el tiempo ha sido más cálido de lo deseable en términos generales, no se ha apreciado una incidencia negativa en la demanda", ha añadido.

Para septiembre, las previsiones que se elaboran con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estiman una ocupación del 84,8%, algo por encima de la tasa que se registró en el mismo mes del año pasado.