La provincia de Valencia, en alerta amarilla por calor: espera temperaturas altas en áreas del interior y prelitoral

Archivo - Una persona se baña en la playa de la Malvarrosa en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valencia se encuentra este viernes en alerta amarilla por calor puesto que se esperan temperaturas máximas significativamente altas en áreas del interior y del prelitoral.

Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que las temperaturas mínimas no sufran hoy cambios.

Además, habrá cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral sur de la Comunitat a primeras horas. También se espera viento flojo de dirección variable que cambiará en horas centrales a componente este con algún intervalo moderado.