Un proyecto educativo sobre la gesta de Magallanes y Elcano pone fin a su travesía tras visitar centros de seis países

La CEU UCH y la Delegación de Defensa de la Comunitat impulsan esta iniciativa con motivo del V centenario de esta hazaña naval

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco cuadernos de bitácora iniciaron hace tres años un "viaje" por centros escolares de seis países, para emular el periplo de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, con motivo del V centenario de esta gesta naval y ahora cierra su travesía con una página web, una novela y contenidos didácticos.

En concreto, este proyecto pedagógico y divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Delegación de Defensa de la Comunitat Valenciana ha puesto el broche de oro con el encuentro de los escolares españoles participantes y con la exposición de los cinco cuadernos de bitácora, en los que estudiantes de España, Chile, Argentina, Uruguay, Filipinas y Guinea Ecuatorial han reflejado su aprendizaje sobre la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, coincidiendo con su V centenario, informa la CEU UCH en un comunicado.

Escolares y profesores de ocho centros educativos españoles han participado en el proyecto: los colegios CEU de Montepríncipe, Murcia, Sanchinarro, Sevilla, Virgen Niña de Vitoria y Valencia, el colegio La Salle de Sanlúcar de Barrameda y las Escuelas Pías de Jaca.

Sus aportaciones han sido continuadas por estudiantes del Colegio Hispano Argentino Parque España, en Rosario (Argentina); el Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, de Buenos Aires (Argentina); el Colegio Español Miguel de Cervantes, en Montevideo (Uruguay); el Canadian American School de Makati (Filipinas); el Chinese International School de Manila (Filipinas); el Colegio Hispano Americano y el Colegio Miguel de Cervantes, en Punta Arenas (Chile); y por escolares de Guinea Ecuatorial y de la isla de Guam, en la Micronesia del Pacífico Oriental.

El Paraninfo de la CEU UCH ha acogido esta semana el encuentro de profesores y estudiantes de cuatro de los colegios españoles participantes en el proyecto didáctico, que han compartido en un coloquio sus experiencias de aprendizaje. También se ha presentado la exposición de los cinco cuadernos de bitácora que han hecho el viaje de la primera circunnavegación, con todas las aportaciones de los escolares de distintos países de la travesía.

En esta iniciativa impulsada desde los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria de la CEU UCH, y coordinada por su vicedecana, Rosa García Bellido, y el profesor Luis Illueca, estudiantes y profesores de estos Grados en los campus de Valencia y Castellón han elaborado distintos materiales didácticos, con la colaboración de la Delegación de Defensa de la CV, en una web abierta a la comunidad educativa internacional: www.primeravueltaelcano.es.

Esta web, que ha superado las 58.000 visitas desde más de cien países, incluye materiales en forma de fichas y dinámicas de clase para niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, para el aprendizaje sobre la influencia que tuvo la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano en sus respectivos países, como los avances en navegación, meteorología, intendencia, ingeniería o medicina, entre otras áreas.

Estos contenidos han sido también presentados por los universitarios de los Grados de Educación Infantil y Primaria de la CEU UCH de Valencia y Castellón en formato de lapbooks, en los que sobre un soporte de cartulina se incluyen desplegables, solapas y sobres con información, gráficos, dibujos y fotos para el aprendizaje sobre la gesta naval, orientados a distintos niveles educativos.

Gracias a la participación de la Delegación de Defensa, en estos tres años del proyecto los agregados de Defensa y los consejeros de Educación de las embajadas españolas, han colaborado en la entrega y recogida de los Cuadernos de Bitácora en cada centro escolar participante, hasta su regreso de nuevo a España.

Así, por ejemplo, el cuaderno número cinco arrancó su travesía en 2019 en el Colegio CEU San Pablo de Valencia y viajó hasta el Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, en Chile, donde fue recogido por el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano para su entrega al Chinese International School de Manila y su posterior envío al Colegio La Salle de Sanlúcar de Barrameda, que lo devolvió a las autoridades españolas en una ceremonia celebrada en el Castillo de Santiago.

Y el cuaderno número tres viajó desde el Colegio CEU San Pablo de Murcia, hasta el Instituto Hispano-Argentino Pedro Poveda de Buenos Aires (Argentina). En Guam se encontró los colegios cerrados a causa de la Covid-19, pero el profesor David Atienza, de la University of Guam, entregó el Cuaderno a un grupo de escolares que continuaron el relato. Desde allí viajó al Colegio CEU San Pablo de Sevilla, que completó el final del trabajo y lo entregó también en septiembre en la recepción oficial celebrada en la Torre del Oro de Sevilla.

LIBRO EN ESPAÑOL E INGLÉS

A los materiales didácticos empleados para el desarrollo del proyecto, se sumó la novela de Natacha Sanz Caballero titulada 'Yo fui el primero'. La autora valenciana afincada en Estados Unidos narra en ella la gesta naval de la primera vuelta al mundo desde el punto de vista de dos de sus más jóvenes tripulantes, Diego y Enrique, en un relato juvenil que ha resultado muy atractivo para los escolares. Esta novela histórica es resultado de una exhaustiva investigación de la autora sobre los personajes anónimos de la primera circunnavegación y su poco conocida historia.

Gracias a la colaboración del Ejército, el libro ha sido traducido al inglés, en una edición financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte español y la versión inglesa I Was the First ha comenzado a distribuirse internacionalmente, especialmente en Estados Unidos, donde se ha iniciado otro proyecto educativo para difundir la gesta de Magallanes y Elcano entre escolares estadounidenses.

La autora de 'Yo fui el primero', Natacha Sanz, recibirá el próximo 4 de abril en Washington DC la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco, otorgada por el Ministerio de Defensa, por su labor divulgativa a través de esta novela.

El proyecto 'Cuadernos de bitácora' con motivo de la conmemoración del V Centenario de esta primera circunnavegación ha recibido este mes de enero el Premio Ángel Herrera a la Innovación Docente en Colegios, otorgado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.