Un proyecto europeo busca desarrollar un hidrogel para curar heridas crónicas

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto Ingenio --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV)-- participa en un proyecto europeo que busca desarrollar un hidrogel para curar heridas crónicas.

La iniciativa Injectheal apuesta así por lograr "un innovador tratamiento inyectable diseñado para acelerar la cicatrización en heridas profundas y de difícil acceso, que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo".

El proyecto está financiado por la Unión Europea con 7,3 millones de euros y su objetivo es el desarrollo de un hidrogel autoadhesivo y autoreparable en 4D, diseñado no solo para administrar medicamentos con precisión en el lugar necesario, sino también para apoyar activamente la regeneración de tejidos y reducir la inflamación de las infecciones.

Cuando esté terminado, el hidrogel, desarrollado además a partir de materiales seguros y sostenibles, representará un avance radical en el tratamiento de heridas crónicas, especialmente en heridas profundas, que son difíciles de tratar con las terapias existentes.

Las heridas crónicas en cavidades profundas son una importante fuente de dolor, reducen la calidad de vida de los pacientes y representan entre el 2 y el 4% de los costes sanitarios en Europa, según fuentes del proyecto.

El equipo de Ingenio recibirá más de 170.000 euros y jugará un papel clave en la realización de la Evaluación Temprana de Tecnologías de la Salud (eHTA) y en la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de la tecnología Injectheal. La eHTA utilizará un enfoque de análisis multicriterio de decisiones (MCDA) para evaluar las dimensiones clínica, económica, social, ambiental y regulatoria de la plataforma de hidrogel, comparándola con soluciones existentes para el cuidado de heridas crónicas y orientando futuras estrategias regulatorias y de comercialización.

"Esta evaluación integrará aportaciones de múltiples partes interesadas, incluyendo pacientes y profesionales de la salud para garantizar la relevancia y utilidad de la tecnología", comenta David Barberá, investigador del proyecto en Ingenio (CSIC-UPV).

EFECTIVIDAD CLÍNICA

"El objetivo de nuestro trabajo es apoyar la innovación responsable alineando la efectividad clínica, el valor para el paciente, la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental", añade Barberá. "Injectheal nos ofrece una oportunidad única para aplicar herramientas de evaluación temprana de tecnologías de salud y análisis del ciclo de vida dentro de un marco profundamente interdisciplinario. En un contexto de creciente complejidad regulatoria y presión para acelerar la innovación, creemos que este enfoque es esencial para maximizar el impacto positivo de las futuras tecnologías médicas", concluye.

Junto a David Barberá, que lidera el equipo por la parte de CSIC, están Rocío Poveda, que lidera el equipo por parte de UPV, y el investigador Pablo D'Este.

proyecto europeo reúne a científicos, clínicos, ingenieros y defensores de los pacientes de toda Europa, sumando en total 13 socios de 8 países, entre los que se encuentran Italia, Austria, Alemania, Irlanda, España, Suiza y Reino Unido. Entre dichos socios se encuentran la Università del Piemonte Orientale, el Trinity College Dublin, la Universität Siegen, la Joanneum Research y la Lindsay Leg Club Foundation.

Injectheal pone a los pacientes en el centro desde el primer día. Así, la Lindsay Leg Club Foundation, una organización benéfica británica, coordinará una serie de talleres y actividades de cocreación, asegurando que las personas que viven con heridas crónicas y sus cuidadores participen activamente en la configuración de la plataforma del hidrogel. "Este enfoque garantiza que lo que se desarrolle en el laboratorio responda a necesidades reales", afirman fuentes del proyecto.