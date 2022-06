El proyecto 'Guardian' contra incendios, iniciativa de referencia en la Estrategia Nacional contra la Desertificación

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido como iniciativa de referencia en su Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD) al proyecto 'Guardian', una instalación activada hace recientemente que busca aumentar la resiliencia contra incendios forestales en el Parc Natural del Túria.

La Estrategia nacional de lucha contra la desertificación (ENLD), aprobada en junio de 2022, supone la actualización del programa de acción nacional contra la desertificación de 2008 y establece un nuevo marco para las políticas e iniciativas relacionadas con la desertificación en España, donde se incluyen proyectos de referencia que se han llevado a cabo para mejorar la gobernanza de la lucha contra la desertificación y fomentar una gestión de las tierras que evite su degradación.

Entre ellos está el proyecto 'Guardian' (Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area), que concluyó hace unos meses a fin de aumentar la resiliencia contra incendios a través de agua regenerada en varias zonas de interfaz urbano-forestales de Riba-roja del Túria y Paterna. Una infraestructura que ha sido ejecutada con fondos FEDER, desarrollada por los Ayuntamientos de Riba-roja y Paterna, Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la Universitat Politèncica de València y la Universitat de València, según ha explicado Hidraqua en un comunicado.

La estrategia del Ministerio advierte que "Europa se encuentra en un nuevo contexto de incendios forestales como consecuencia del cambio climático, con un riesgo creciente de ocurrencia de eventos extremos con daños potencialmente fatales, en especial en las zonas donde convergen los usos forestal y residencial, esto es, las interfaces urbanoforestal".

En este marco, el proyecto 'Guardian' (Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area) "propone una estrategia de gestión innovadora de incendios forestales a través de diferentes medidas preventivas, que tienen por objetivo mejorar el estado hídrico del sistema y/o reducir la carga de combustible (sustitución de especies y posterior creación de barreras verdes, tratamientos de aclareo, sistemas de riego adaptados a través de agua regenerada, etc.)".