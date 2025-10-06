El proyecto IMPROVE, Premio a la Innovación en Seguridad 2025 de la Comisión Europea - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha concedido al proyecto IMPROVE el Premio a la Innovación en Seguridad 2025 (Security Innovation Award 2025), en la categoría de 'Mejor innovación con apoyo directo a la ciudadanía'. De este modo, se reconoce la capacidad del chatbot AINOAid, a la vanguardia del proyecto IMPROVE, para ofrecer orientación, información y asistencia de manera "accesible y efectiva" a las víctimas de la violencia de género y doméstica.

IMPROVE ha acumulado "numerosos" hitos y reconocimientos por su capacidad de ofrecer asistencia directa a las víctimas y por su impulso a soluciones tecnológicas pioneras, ha destacado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El galardón ha sido entregado durante el evento de Investigación en Seguridad 2025, un foro europeo que ha reunido a representantes de la industria, la investigación, gobiernos e instituciones.

Además, a este reconocimiento se suman otros galardones obtenidos por el proyecto y sus socios y que son: Askabide, Universidad de la Iglesia de Deusto Entidad Religiosa y la Policía Local de València, entre otros 13 socios de la Unión Europea (UE).

Así, la Policía Local de València fue premiada en la V edición de los premios USEC por la labor de su unidad GAMA y por promover el uso de nuevas tecnologías para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y doméstica. Además, recibió una Mención Honorífica en el IX Concurso de Buenas Prácticas contra la Violencia sobre las Mujeres, convocado por la Federación de Municipios y Provincias, por su participación en el desarrollo y testeo del chatbot AINOAid.

Otro de los hitos "importantes" de IMPROVE fue la celebración en València del Simposio Internacional: Nuevos Enfoques para Combatir la Violencia de Género y Doméstica, encuentro internacional, inaugurado por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y que reunió a profesionales de 17 países, y representantes de instituciones "clave" como la Comisión Europea y GREVIO, el grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul.

La jornada marcó también la culminación en València de 'The Clothesline Project', una exposición internacional itinerante muestra de arte testimonial, visibilización y empoderamiento de las víctimas.

"REFERENTE EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"

Gracias a esta implicación continua, la Policía Local de València "se ha consolidado como referente en innovación tecnológica aplicada a la protección de las víctimas de violencia de género, fortaleciendo la seguridad y el apoyo directo a la ciudadanía".

Aunque IMPROVE ha concluido oficialmente, sus principales resultados el chatbot AINOAid y la Plataforma de Formación Europea, constituyen "un legado duradero" que "seguirá vigente como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género y doméstica, contribuyendo a construir una sociedad más justa, segura e inclusiva".

Una herramienta pionera para apoyar a la ciudadanía AINOAid es uno de los principales resultados del proyecto europeo IMPROVE, financiado por el programa Horizonte Europa. Se trata de un chatbot conversacional y banco de conocimientos que proporciona orientación, información y asistencia a personas que buscan ayuda en sus relaciones cercanas, con especial atención a situaciones de violencia de género y doméstica.

La herramienta destaca por su "fiabilidad" al estar desarrollada con contenidos revisados por profesionales con experiencia en la materia. "Su objetivo no es sustituir la atención humana personalizada y especializada, sino complementarla, contribuyendo a una mayor detección de casos y a su prevención", han apuntado. Además, garantiza el anonimato de los datos, la identidad y la información proporcionada por las víctimas y personas usuarias.

Actualmente, está disponible en cinco idiomas: español, suomi (finlandés), inglés, alemán y francés. Se consolida como una herramienta "innovadora, segura y accesible" que "contribuye directamente al bienestar y la protección de la ciudadanía europea, alineada con los objetivos de seguridad y derechos humanos de la Unión Europea".