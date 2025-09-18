El PSPV abre curso político en la Vega Baja con el objetivo de "consolidar la alternativa a los gobiernos del PP-Vox"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE inaugurará el curso político este fin de semana en la comarca alicantina de la Vega Baja, con una reivindicación de la lucha contra el cambio climático, una reunión con representantes de la comunidad palestina de València para abordar el genocidio en Gaza y con la vista puesta en "consolidar la alternativa a los gobiernos del PP-Vox".

Según ha informado el PSPV en un comunicado, el encuentro, que arrancará el viernes en Guardamar del Segura, tiene como objetivo "fijar la hoja de ruta de los socialistas valencianos para el nuevo curso político con la mirada puesta en consolidar la alternativa de los gobiernos del PP-Vox en la Comunitat Valenciana".

La clausura será en Torrevieja a cargo de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el secretario general de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, en un acto con militantes y simpatizantes.

Las dos jornadas de trabajo empezarán el viernes con una reunión de la interparlamentaria donde los y las portavoces socialistas en las diferentes instituciones darán cuenta de las iniciativas que se están llevando a cabo "para defender los intereses de la Comunitat Valenciana", y que concluirá con un informe de Morant. Además, ese mismo día, se reunirá la ejecutiva del PSPV-PSOE para dar cuenta de las próximas acciones que se impulsarán desde el partido.

De forma paralela se celebrarán dos encuentros: en primer lugar, una reunión con representantes de la comunidad palestina en València, con quienes se analizará el genocidio en Gaza y trasladará el "compromiso" del PSPV-PSOE con la causa y la defensa de los derechos humanos y, en segundo, la eurodiputada Leire Pajín y la Comisionada para la Dana del Gobierno de España, Zulima Pérez, debatirán junto a expertos en la materia sobre la necesidad de impulsar políticas de lucha contra el cambio climático.

Desde el PSPV-PSOE apuntan que estas jornadas "marcarán el camino a seguir para este nuevo curso político en el que seguiremos trabajando y dando voz a la sociedad valenciana que está pidiendo desde hace ya diez meses que Carlos Mazón dimita y convoque elecciones". "Es momento de acabar con esta anomalía democrática y devolver la esperanza al pueblo valenciano", sostienen.