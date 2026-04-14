El PSPV acudirá a la justicia ante la negativa del Consell de facilitar datos sobre concesiones sanitarias privatizadas

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha denunciado que el Consell no facilita a su formación datos solicitados sobre concesiones sanitarias privatizadas y ha anunciado que, ante esta situación, los socialistas acudirán a la justicia y presentarán un recurso por vulneración de derechos fundamentales.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de la cámara, momentos antes de comenzar el pleno, donde ha insistido en censurar el "desmantelamiento sistemático" de la sanidad pública valenciana por parte del Consell. "Esto es evidente, cada vez se derivan más a la privada", ha apuntado.

En concreto, Muñoz ha indicado que el PSPV había solicitado información sobre "las derivaciones hechas a la sanidad privatizada con la fecha y con los importes", pero ha lamentado que desde la Generalitat "únicamente nos han enviado las empresas que han sido las concesionarias de estas derivaciones". "No nos han dado ni la fecha ni los importes, aludiendo que es muy complejo", ha cuestionado.

Ante esta situación, el portavoz socialista ha argumentado que existen "dos posibles explicaciones", la primera de ellas que la Conselleria de Sanidad "desconoce cuánto dinero y por qué servicios se le está pagando a las empresas privadas sanitarias", lo que "preocuparía" al PSPV porque revelaría que la Administración pública valenciana "no controlara el dinero que se le está pagando a sus proveedores".

La segunda explicación para Muñoz es que el Consell no quiere facilitar estos datos porque "saben perfectamente que se demuestra la tesis que sostiene el PSPV de que hay un desmantelamiento de la sanidad pública en favor de las empresas privadas".

"Por todo ello, el Partido Socialista va a ir a la justicia para exigir que estos datos sean entregados a la oposición y que lo pueda conocer la opinión pública valenciana, fundamentalmente porque hay amistades peligrosas, hay círculos empresariales muy cercanos a la Consellería de Sanidad y desde el Partido Socialista lo que no vamos a permitir es que haya personas que se estén lucrando con la salud de todos los valencianos y valencianas, porque la salud no es un negocio, es un derecho", ha expuesto el síndic.

CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

Por otro lado, sobre la proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia que los socialistas llevan al pleno de esta semana para la suspensión cautelar de subvenciones a la Cámara de Comercio de Alicante, José Muñoz ha justificado esta decisión mientras el presidente de esta entidad, Carlos Baño, esté "afectado por una investigación judicial". El PSPV plantea también en la iniciativa reforzar los mecanismos de transparencia y control en la gestión de fondos públicos destinados al comercio local y pymes.

Para el síndic socialista, "es una obligación de todos los agentes políticos, económicos y sociales defender la institucionalidad y la limpieza de las instituciones, ya sean políticas, empresariales y sociales". "Y no es de recibo que el presidente de la Cámara de Comercio --de Alicante--, el hermano de --el 'expresident' de la Generalitat-- Carlos Mazón, quien le ha defendido desde el primer momento durante la dana, continúe al frente después de haber pasado una noche en prisión y estar siendo investigado por un presunto caso de corrupción en el Bono Comercio de Alicante", ha expuesto.

Para los socialistas, esta situación "no es asumible" y, por tanto, es "exigible" que, mientras Baño continúa al frente de la Cámara de Comercio, "no se le den subvenciones públicas y que se canalicen para las empresas productivas y para las empresas medianas y pequeñas estas subvenciones de otra manera distinta". "Es necesario proteger las instituciones y no se puede seguir permitiendo que esté al frente una persona que ha pasado la noche en prisión por un caso que se está investigando y que afecta también directamente al 'expresident' Carlos Mazón", ha insistido.

MÓNICA OLTRA Y LA AUDIENCIA; BEGOÑA GÓMEZ Y EL JUEZ PEINADO

Preguntado sobre cómo explica esa "desconfianza" que tienen en el caso de Carlos Baño y cómo no la tienen con la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra --después de que la Audiencia de Valencia ordenara abrir juicio oral contra ella por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido--, Muñoz ha replicado que en este segundo caso el juez de instrucción "en reiteradas ocasiones ha pedido el archivo de la causa", aunque la Audiencia haya tenido "otra opinión diferente".

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante "ha sido detenido de manera preventiva y en estos momentos ocupa un puesto de responsabilidad". Por eso mismo, ha instado a "actuar en consecuencia y apartarlo de la presidencia" de la entidad.

Finalmente, cuestionado sobre por qué "desconfían" también de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que este lunes acordó procesar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional, el síndic del PSPV ha asegurado que, "fundamentalmente", porque "remitir a Fernando VII para justificar la actuación del presidente del Gobierno es bastante cuestionable".