El PSPV acusa a Barcala de "ocultar un nuevo tasazo" de la basura en Alicante para 2027

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha acusado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, de "ocultar un nuevo tasazo" de la basura para 2027, que sería de 138 euros de media, es decir, de unos 24 euros más por hogar, y que serviría "para sufragar el vertedero y la recogida".

La representante del principal grupo de la oposición en el consistorio alicantino ha reprochado al primer edil "la utilización de medios públicos para tratar de tomar el pelo a los alicantinos con respecto al tasazo de la basura, utilizando al Gobierno de España como chivo expiatorio para intentar tapar su mala gestión".

"El alcalde difunde bulos utilizando dinero público. Fue el PP en Bruselas quien dio en Europa el impulso definitivo a la directiva de residuos que obliga a que la tasa cubra el coste del servicio", ha apuntado en un comunicado.

Para Barceló, el alcalde de Alicante "podría haber repartido la carga impositiva de manera progresiva, evitando un mayor gravamen a la clase trabajadora y duplicando la tasa a los apartamentos turísticos, tal y como propuso el PSOE, pero no ha querido". "Lo que tiene que contar ahora es la subida que aplicará en 2027 para cubrir el coste del vertedero, porque hasta ahora la mantiene oculta", ha agregado.

Según los socialistas, el informe económico municipal "reconoce que el coste anual del servicio asciende actualmente a 25,7 millones de euros, a los que se deberán sumar las inversiones previstas en el centro de tratamiento de residuos (Cetra) de Fontcalent (110 millones a 20 años, es decir, 5,5 millones anuales)".

"Por tanto, el coste consolidado ascenderá al menos a 31,2 millones de euros anuales, además de posibles incrementos del contrato respecto al precio actual, lo que se traduce en un recibo medio de 138 euros por hogar con la distribución antisocial pactada por el PP con Vox", han sostenido.

"EL RECIBO SUBIRÁ A 138 EUROS"

Con el modelo actual, los hogares ya pagan una media de 114 euros al año frente a los 92,8 euros de la media nacional, "a pesar de que Alicante sigue siendo la segunda ciudad más sucia de España", según el PSPV, que ha incidido en que, "con la incorporación de las inversiones recientemente previstas en el Cetra, el recibo subirá hasta los 138 euros".

"Es un nuevo tasazo que hipotecará a esta ciudad durante 20 años para pagar unas obras que ni siquiera van a mejorar el servicio. Es un escándalo que paguemos cada vez más por un servicio que no funciona, pero más todavía cuando se dedican a cargar todo el peso a las familias. Antes la diferencia entre un piso humilde y una vivienda de lujo era del 156 por ciento y ahora esa diferencia en la tasa la han reducido al 57%. Es un tasazo contra la clase trabajadora", ha advertido el concejal socialista Raúl Ruiz.

El grupo socialista ha remarcado que presentó "un paquete de enmiendas, todas rechazadas por el PP, que habrían hecho la tasa más justa y progresiva, como por ejemplo incrementar la progresividad para que las viviendas de la clase trabajadora abonen menos", además de "doblar la tarifa a los apartamentos turísticos, bonificaciones para compostaje comunitario y uso de ecoparques y una reducción de tasa para pequeños comercios y oficinas, así como aplicación de tarifas coherentes a instalaciones religiosas".

"Con nuestras propuestas, la carga se habría distribuido de forma más justa, haciendo pagar más a quienes más ensucian y protegiendo a las familias con menos medios. Ese es el modelo de tasa justa y verde que defendemos frente al tasazo antisocial del PP. Mientras Barcala convierte la tasa en el privilegio de unos pocos, nosotros la defendemos como una herramienta de justicia social y de transición ecológica real", ha zanjado Ruiz.