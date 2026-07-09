El PSPV acusa a Barcala de "ocultar" al pleno el expediente "completo" de liquidación del presupuesto de 2025

Archivo - La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, en una imagen de archivo - PSOE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha exigido "explicaciones" al alcalde Luis Barcala (PP) por, según esta formación, "ocultar al pleno el expediente completo de la liquidación del presupuesto de 2025" y privar a la corporación del acceso a uno de los documentos "más importantes" para conocer "cómo se han ejecutado las cuentas municipales" y evaluar "la gestión económica del gobierno local".

Los "principales" datos macroeconómicos de la liquidación ya figuran publicados en la base de datos del Ministerio de Hacienda, lo que acredita que el Ayuntamiento ha remitido oficialmente esta información al Estado, según ha señalado el grupo municipal socialista en un comunicado.

Sin embargo, de acuerdo con el PSPV, el equipo de gobierno sigue "sin facilitar al pleno" el expediente íntegro con las cifras pormenorizadas que permitan "conocer con detalle el grado de ejecución del presupuesto, el destino de los recursos públicos y la situación económica real del Ayuntamiento", por lo que, a su juicio, "se ha incumplido el plazo para dar cuenta a la corporación".

En este contexto, la portavoz del PSPV en el consistorio alicantino, Ana Barceló, ha señalado que Barcala está "noqueado" y ha aseverado que es "incapaz" de gestionar las "necesidades" de la ciudad. "Lleva tres meses incumpliendo la ley por no presentar la liquidación", ha apostillado.

Asimismo, Barceló ha subrayado que el primer edil se ve "tan acorralado" por el "escándalo" de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, que ha impuesto "el silencio al equipo de gobierno".

Además, ha apuntado que Barcala es "incapaz de responder a lo que los alicantinos le están exigiendo en estos momentos", que es, según la portavoz socialista, "conocer la verdad sobre todo lo que ha pasado".

Ante esta situación, el PSPV ha exigido al equipo de gobierno que facilite "el expediente íntegro de la liquidación" y aclare "la fecha en el que fue aprobada, cuándo fue remitida al Ministerio de Hacienda y por qué motivo no se dio cuenta de este documento en el pleno ordinario celebrado el pasado 29 de junio".

También le ha reclamado al alcalde que aclare si al "incumplir la regla de gasto en 2024" podrá utilizarse "el superávit de 2025" destinado a inversiones financieramente sostenibles.

"OPACIDAD"

Por otra parte, Barceló ha alertado de que "la opacidad se ha convertido en la forma de gobernar de Barcala". "La oposición solo ha podido conocer los grandes datos económicos de la liquidación a través de la base de datos del Ministerio de Hacienda, mientras el Ayuntamiento sigue ocultando al pleno el expediente y toda la información necesaria para ejercer su labor de fiscalización", ha manifestado.

En este sentido, la portavoz socialista ha resaltado que la liquidación presupuestaria "no es un mero trámite administrativo, sino el documento que permite conocer cómo se han ejecutado realmente los ingresos y los gastos municipales, cuál ha sido el resultado presupuestario, el remanente de tesorería, el grado de ejecución de cada partida presupuestaria y qué capacidad económica tiene el Ayuntamiento para afrontar nuevas inversiones".

Finalmente, ha enmarcado esta situación dentro de un patrón de "falta de transparencia" que, a su juicio, caracteriza "la actuación del gobierno municipal".