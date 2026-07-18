El PSPV acusa al Consell de "despreciar" a los 10.000 policías locales al reformar "de tapadillo" la ley de coordinación

La portavoz de Seguridad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Marisa Navarro - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Seguridad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Marisa Navarro, ha acusado al Consell de "despreciar" a los 10.000 policías locales de la Comunitat Valenciana con una reforma "estructural" de la ley de Coordinación de las Policías Locales realizada "de tapadillo", ya que se ha acometido a través de una enmienda del PP a la ley de acompañamiento a los presupuestos.

De este modo, según los socialistas, el Consell "ha utilizado el trámite exprés de los presupuestos para llevar adelante una modificación que impone cambios esenciales en el acceso, promoción, movilidad y organización de los cuerpos policiales", y lo hace a través de una enmienda del PP al proyecto del Consell para a su juicio "esquivar los reparos del Consell Jurídic Consultiu, la Abogacía o el Comité Económico y Social, entre otros".

"Es intolerable y, como reiteradamente ha señalado el Consell Jurídic, es un fraude de ley", ha advertido, por cuanto la enmienda, "que tiene nada menos que 12 páginas, modifica 17 artículos y disposiciones de la ley de coordinación de policías locales y tres decretos de desarrollo". "No es una reforma accesoria, sino un cambio profundo de la ley de Coordinación de las Policías Locales", ha señalado.

"Se busca que este debate quede sepultado entre las decenas de cambios legislativos que también incorpora la ley de acompañamiento a los presupuestos", ha añadido la diputada, para la que una reforma "de este calado debería tramitarse mediante una modificación específica acompañada de los informes técnicos y jurídicos correspondientes y con un proceso de participación real de todas las partes implicadas, en lugar de incorporarse por la puerta de atrás". "Es un claro retroceso, le han cerrado la puerta definitivamente al diálogo social", ha lamentado.

Con esta "maniobra del PP", continúan los socialistas, el Consell "impondrá el cambio en el régimen de funcionamiento de las Policías Locales" en un debate de la ley de acompañamiento a los Presupuestos "que se ventilará en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del próximo día 27 de julio en una sesión de tan solo dos horas para abordar de una tacada y en dos únicos turnos por grupo cambios en multitud de leyes de materias tan diversas".

NO SE CONVOCA DESDE 2024

"Esto es lo que se busca, que no haya un debate sobre asuntos tan importantes", subraya la parlamentaria, que censura que el Consell de Juanfran Pérez Llorca no convoca la Comisión de Coordinación de Policías Locales, el máximo órgano de coordinación de los cuerpos en la Comunitat Valenciana, desde el 23 octubre de 2024, "vulnerando con absoluta impunidad la Ley de Coordinación, que exige al menos dos reuniones anuales de esta Comisión".

"Desprecian a la parte social, menosprecian a más de 10.000 policías locales e introducen una reforma de la Ley sin seguir los cauces legales y ni tan siquiera informar a los representantes sindicales", ha recriminado Navarro al Gobierno valenciano.

Para el PSPV, la ausencia de convocatoria de esta Comisión de Coordinación, que debe informar sobre modificaciones de esta naturaleza, muestra "la prepotencia e impunidad con la que está actuando el Consell de Pérez Llorca". "Le han dado la espalda sin pudor a la negociación con las organizaciones sindicales representativas, pese a que las medidas afectan directamente a las condiciones de acceso, promoción, movilidad y organización del personal", ha insistido la diputada.

La responsable de Seguridad en el Grupo Socialista de Les Corts ha recalcado que la reforma que pretenden imponer "afecta al actual modelo de Policía Local": entre las principales novedades, señala "la reserva de un 20% de plazas para militares profesionales en determinados procesos selectivos por turno libre; no sólo a la escala básica, también a la de inspección, e incluso a la máxima categoría en Valencia ciudad, donde también se abre a cargos de otros cuerpos".

La enmienda del PP, agrega, "modifica el acceso a la Jefatura en municipios de más de 500.000 habitantes, es decir, en València ciudad, y desaparece la carrera profesional". "Todo esto por intereses del Ayuntamiento de València, mientras la opinión del resto no parece que les interese. Se llama dialogo social. La pirámide jerárquica pasa a ser una torre, pues con una sola categoría en cada escala es suficiente para crear la categoría superior", ha indicado.

Asimismo, ha precisado que se fija una edad máxima para el acceso a la Policía Local, "un tope que desapareció a raíz de la sentencia del tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012". "Se saltan la jurisprudencia e imponen una edad unilateralmente, los 40 años. También recortan derechos, pues quienes se vayan de movilidad pierden su plaza de origen, mientras las permutas también sufren variaciones", ha criticado.

"SUPRIME LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL"

Para Marisa Navarro, estas cuestiones "plantean dudas tanto desde el punto de vista jurídico como organizativo, al afectar a materias especialmente sensibles dentro del funcionamiento de los cuerpos de Policía Local".

Otro de los cambios previstos, ha mencionado, modifica la composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, "suprimiendo la representatividad sindical reconocida legalmente e incluso el porcentaje resultante de los procesos electorales, pues fija 2 por sindicato, o sea, no respeta esa proporcionalidad".

También ejecuta cambios en la estructura competencial de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, trasladando determinadas funciones hacia otros órganos de la Administración autonómica y a la propia conselleria. "La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias pierde funciones de la Ley de Coordinación, tomando más protagonismo los cargos políticos y a quién designen", ha alertado Navarro.

"DICTADURA FRUTO DEL NEGACIONISMO SINDICAL"

"¿Por qué se saltan la norma evitando el debate y consenso con los sindicatos? ¿Es esta dictadura fruto del negacionismo sindical impuesto por Vox y con el que traga el PP?", se ha preguntado la portavoz de Seguridad del PSPV-PSOE, que ha reiterado que una modificación "de esta magnitud habría merecido un debate, la convocatoria de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y un proceso de negociación institucional que permitiera incorporar las aportaciones de administraciones, organizaciones sindicales y profesionales del sector".

"La fortaleza de una reforma legal depende únicamente de la transparencia de su elaboración, del respeto a los cauces de participación previstos en la normativa y de la búsqueda del mayor consenso posible cuando están en juego las reglas básicas de funcionamiento de un servicio público esencial como es la Policía Local", ha concluido la diputada socialista.