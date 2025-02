El PSPV acusa al PP de "manipular" el audio de Polo (CHJ) sobre el Poyo el 29O y cortar "las partes que le interesan"

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha acusado al PP y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "manipular" un audio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, sobre la información transmitida el pasado 29 de octubre del caudal del barranco del Poyo y ha denunciado: "Lo que hace el PP es cortar solo las partes que les interesan".

De este modo se ha referido, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, al audio de Miguel Polo difundido este martes por diversos medios en el que se recogen declaraciones que realizó el presidente de la CHJ en una reunión de la junta de gobierno de la entidad del mes de diciembre.

En un comunicado emitido tras la publicación del mismo, la CHJ ha asegurado que la frase atribuida a Polo --lo que "no se trasmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo"-- está "sacada de contexto" y ha explicado que en todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y trasmitiendo datos actualizados cada cinco minutos -también de caudal en la rambla del Poyo-- negando el supuesto 'apagón informativo' que esgrime la Generalitat. "No hubo interrupción alguna en ningún momento", ha añadido.

Al respecto, el síndic socialista ha asegurado que, si se escucha "el audio entero", el presidente de la CHJ "lo que viene a explicar es cómo se produce el proceso respecto a la situación que se produce durante ese día". Así, ha acusado al jefe del Consell de intentar "manipular el relato a base de mentiras, como hicieron en el 11M, con las víctimas del --accidente de-- metro" de 2006 porque este es "el 'modus operandi' tradicional" del PP. "Pero es que no cuela", ha advertido.

"Yo ese día --el 29 de octubre-- ponía la tele y no me hacía falta, sinceramente, que la Confederación Hidrográfica me diera información, veíamos cómo estaba Utiel", ha expuesto Muñoz, que ha considerado que "solo hacía falta enchufar la tele" para darse cuenta de lo que ocurría. Mientras, ha censurado, Mazón "se va de comida y se tira ahí hasta las siete y media de la tarde sin saber exactamente qué estaba haciendo, porque aún no lo ha aclarado".

Por eso mismo, ha animado a la ciudadanía a que "recupere los periódicos" de ese día porque en todos "la primera noticia era que se acercaba una dana". "Ya llego a un punto en que, bueno, vivimos aquello. Entonces, si intentan manipular... es ya tan evidente que Mazón estaba fuera de sus responsabilidades y haciendo cosas que no debía... es que ya no sé argumentar más", ha confesado, para seguidamente insistir en que el jefe del Consell "debe dimitir". "No sé qué hace ese señor aguantando ahí a cualquier costa", ha asegurado.

"NO HAY POR DÓNDE COGER" LAS DECLARACIONES DE MAZÓN, CAMARERO Y EL PP

Paralelamente, el portavoz del PSPV en Les Corts ha incidido en que aquel 29 de octubre "había personal de emergencia que estaba desplazado viendo la evolución de la crecida" en el barranco del Poyo, algo que los mismos bomberos que estaban allí "han dicho". "Y está el documento en el que, en el momento en que se está produciendo la crecida, desde la Conselleria de Emergencias les retiran de allí", ha recalcado.

Dicho esto, ha denunciado que ahora en el Consell "digan lo que quieran e intenten generar un relato alternativo o lo que sea", pero es "mentira". "Si es que tenían los bomberos de emergencias allí controlando la crecida, dependiendo directamente de la Generalitat, y fue el propio Carlos Mazón quien les obligó a retirarse de allí. Lo dicen los bomberos, es que es insostenible lo de este señor", ha señalado.

Para Muñoz, "no hay por dónde coger, sinceramente, las declaraciones de Mazón ni de --la vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana-- Camarero ni del PP" sobre esta cuestión. "Ahora que vemos que la jueza instructora ya va hacia adelante con el proceso judicial lo vamos a ir viendo, pero es que los datos y los informes están encima de la mesa (...) contestaremos todas las veces que haga falta, pero es insostenible y creo que todos estamos de acuerdo", ha agregado.