El PSPV afirma que el crecimiento de empleo se debe a la política del Gobierno y que el Consell no está "a la altura"

Archivo - La senadora del PSPV, Rocío Briones,en una imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSPV-PSOE Rocío Briones ha destacado que el crecimiento del empleo registrado en la Comunitat Valenciana en el mes de marzo "no es casualidad", sino "el resultado de una política económica y laboral del Gobierno de España", pero ha advertido que el Consell del 'president' Juanfran Pérez Llorca "sigue sin estar a la altura" y ha "renunciado a liderar el empleo".

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de publicarse este lunes los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social, con una nueva reducción del paro registrado en 2.467 personas (-0,85% respecto febrero) y 19.440 desempleados menos que hace un año, junto con 21.800 afiliados más y una cifra superior a las 2,26 millones de personas ocupadas.

La senadora Rocío Briones ha subrayado la apuesta del Gobierno central de Pedro Sánchez "por la estabilidad, por los derechos laborales y por el crecimiento económico". "La reforma laboral, la subida del salario mínimo y el apoyo constante a empresas y autónomos están permitiendo crear más empleo y, sobre todo, mejor empleo", ha destacado.

En esa línea, Briones ha afirmado que el mercado laboral es ahora "más fuerte, más dinámico y más justo". "Baja el paro en todos los sectores, especialmente en la construcción, la industria y los servicios, y lo hace además con mayor intensidad entre las mujeres, reduciendo brechas históricas, pero de forma insuficiente", ha destacado.

"NO NOS CONFORMAMOS"

Rocío Briones ha añadido, no obstante, que los socialistas valencianos no se "conforman", ya que "mientras España avanza, el Consell de Pérez Llorca sigue sin estar a la altura"

A su juicio, "los datos también reflejan una realidad muy mejorable: el paro juvenil ha vuelto a subir este mes". "Y ahí es donde debería estar actuando el gobierno valenciano. Sin embargo, lo que vemos es justo lo contrario: recortes en políticas activas de empleo, abandono de programas para jóvenes y colectivos vulnerables y una falta absoluta de estrategia para acompañar el crecimiento económico con oportunidades reales", ha expuesto.

La senadora ha aseverado que "el Consell ha renunciado a liderar el empleo en la Comunitat Valenciana y ha dejado de apostar por programas que funcionaban, que ayudaban a quienes más lo necesitaban y que generaban oportunidades reales. Hoy, el único empleo que parece importarles es el de los suyos".

"Frente a eso, los socialistas lo tenemos claro: más empleo, sí, pero con igualdad, con oportunidades y sin dejar a nadie atrás. Porque el crecimiento económico solo es progreso cuando llega a la mayoría", ha concluido.