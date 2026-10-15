El PSPV de Alicante alerta de que la "subida" del precio máximo de VPP "encarece" los pisos previstos en la calle Ceuta

Archivo - Recreación virtual del futuro edificio de viviendas de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha señalado que la "subida" del siete por ciento del precio máximo de la vivienda de protección pública (VPP) aprobada por la Generalitat "encarece" los pisos previstos en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas.

Afirma que con el nuevo módulo, fijado en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, una vivienda de régimen general de dos dormitorios, con garaje y trastero, alcanzará los "272.790,94 euros", IVA incluido.

Para acceder a ella, también será "necesario" disponer de ahorros suficientes para afrontar "una entrada de más de 54.000 euros", según ha indicado el grupo municipal socialista este jueves en un comunicado.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento y candidata a la alcaldía, Trini Amorós, ha señalado que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) modificó el proyecto previsto inicialmente en esta parcela municipal, que contemplaba viviendas de alquiler asequible, para sustituirlo por una promoción destinada a la venta que "deja en manos del promotor la adjudicaciones de las viviendas".

Con este cambio, de acuerdo con el grupo socialista, "el gobierno municipal ha elevado la rentabilidad prevista para el promotor privado del 6% al 15%". Además, el PSPV ha apuntado que el Ayuntamiento invirtió 51.248 euros en redactar el proyecto para construir las viviendas de alquiler asequible y que el presentado por la empresa que ejecutará las obras coincide "al 90% en el que fue encargado por el propio consistorio, sufragado con fondos públicos".

En este contexto, Amorós ha subrayado que "una promoción que debía servir para facilitar el acceso a la vivienda, y que incluso tenía el proyecto redactado, acaba convirtiéndose en una oferta de pisos en venta a precios que muchas familias no pueden asumir".

"Barcala cambió el alquiler asequible por un modelo que aumenta la rentabilidad privada y ahora la subida de precios acordada por Pérez Llorca encarece todavía más esas viviendas", ha apostillado.

Asimismo, ha resaltado que "el problema de acceso a la vivienda en Alicante no se soluciona ni con pelotazos como el de Les Naus ni con vivienda protegida a casi 273.000 euros".

"A JÓVENES"

Por su parte, la concejala socialista Silvia Castell ha dicho que "el encarecimiento también afecta a las viviendas destinadas a jóvenes" y ha remarcado que, según los cálculos realizados para una vivienda de dos dormitorios de 60 metros cuadrados, con garaje de hasta 25 y trastero de ocho, "el precio pasa de 210.672 euros en 2024 a 225.419,04 euros en 2026, IVA incluido". Además, ha continuado, "los futuros propietarios tendrán que pagar una entrada de más de 45.000 euros".

En el caso de las viviendas de régimen general, de acuerdo con el PSPV, el precio pasa "de 242.932,80 euros en 2024 a 272.790,94 euros en 2026, IVA incluido", mientras que "la entrada que deben de pagar los interesados roza los 55.000 euros".

En este contexto, Castell ha cuestionado "cómo puede considerarse asequible una vivienda que supera los 225.000 euros para jóvenes y los 272.000 euros en régimen general".

Por ello, la edil socialista ha incidido en que "no basta con poner la etiqueta de vivienda protegida si los precios y el ahorro inicial que se exige dejan fuera a quienes más necesitan una alternativa".

"Alicante necesita vivienda pública de alquiler asequible, con control público y pensada para las familias trabajadoras y los jóvenes que no pueden acceder al mercado libre", ha concluido.

Finalmente, el grupo municipal socialista ha pedido que este proyecto se revierta al original con el objetivo de "aumentar el parque público de vivienda y facilitar pisos de alquiler asequible para familias trabajadoras".