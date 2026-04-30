PSPV anuncia que llevará a la vía contencioso-administrativa los contratos menores del Patronato de Turismode Castelló

Pleno del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

La concejala de Turismo niega fraccionamiento de contratos y afirma que la oposición habla desde la "oportunidad política"

CASTELLÓ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha anunciado hoy que su formación llevará a la vía contencioso-administrativa los contratos menores del Patronato Municipal de Turismo correspondientes al ejercicio 2024 después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia interpuesta por socialistas y Compromís, "porque esto va de garantizar que el dinero público se gestione correctamente", ha indicado.

Así lo ha manifestado hoy durante la comparecencia de la concejala y presidenta del Patronato de Turismo, Arantxa Miralles, a petición de PSPV y Compromís, para dar explicaciones en relación con dichos contratos menores.

Patricia Puerta ha recordado que un informe de Intervención señalaba "falta de planificación, uso sistemático del contrato menor y debilitamiento de la concurrencia", y ha aclarado que el hecho de que la Fiscalía no aprecie indicios penales, "no significa que la gestión haya sido correcta". Al respecto, ha preguntado a Miralles si cree que gestionar más del 70 por ciento del presupuesto del Patronato de Turismo mediante contratos menores es una gestión correcta.

"Tiene posibilidad de asumir responsabilidades y comprometerse con un cambio que pase por planificación anual, procedimientos abiertos y transparencia real, que es lo que merece la ciudadanía", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que dicho informe de Intervención dice "algo muy grave", pues "habla de una forma de funcionar en la que se ha contratado al margen de la normativa y de las instrucciones de contratación menor que acordó el mismo gobienro municipal". "Ante esto, cualquiera esperaría una asunción de responsabilidades, pero hemos visto silencio y huída hacia delante, pues han desviado el debate y eso es una decisión política", ha indicado.

"SIN RESPUESTAS"

"Pusimos la información en conocimiento de Fiscalía, pero, mas allá de la vía judicial, seguimos sin respuestas. Su gobierno sigue sin decir cuándo piensa aplicar las recomendaciones de la Intervención, pues desde que conocen el informe solo se han escondido", ha subrayado.

Arantxa Miralles ha recriminado a la oposición que haya intentado trasladar que en este asunto "podría haber algo irregular", y -ha dicho- "la respuesta ha sido el archivo de la Fiscalía, lo que debería de haber cambiado el tono de este debate". "Hoy estamos viendo un debate altamente político, que nace de una contradiccion, porque los que ahora se presentan como fiscalizadores de la contratación menor utilizaron el mismo sistema cuando gobernaban durante ocho años y, además, hubo ausencia de un modelo turístico", ha añadido.

"Castelló no tenía un relato de ciudad y no sabía qué quería ser como destino, y no hubo interlocución constante ni estratégica con el sector privado", ha lamentado la concejala de Turismo, quien también ha indicado que Compromís no puede mantenerse al margen, "porque formaron parte del anterior gobierno sin exigir cambios y sin cuestionar el modelo de contratación. Hablan hoy desde la oportunidad política".

"LAS COSAS HAN CAMBIADO"

Según ha apuntado la responsable de Turismo, las cosas han cambiado. "El Patronato está presente y hay una estrategia en marcha. Trabajamos en la desestacionalización real del turismo, diversificando oferta y permitiendo que Castelló tenga vida turística durante todo el año; se ha avanzado en la profesionalización de la promoción turística; se ha impulsado un plan estratégico y se ha abierto el Patronato al sector para construir todos juntos un turismo que será el inicio de un largo recorrido que hay que hacer en Castellón", ha manifestado.

El portavoz de Compromís ha acusado a Miralles de hacerse "la víctima" y no dar explicaciones. "Sólo llevamos a Fiscalía el informe, y eso no es condenarla por anticipado, es hacer lo que debe hacer una oposición responsabble cuando se advierte de presuntas irregularidades", ha afirmado Garcia.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha intervenido para señalar que ya han contestado sobre este tema a la oposición "en los juzgados, en los debates y donde nos han requerido". "Otra cosa es que no les gusten las respuestas, que son las mismas que cuando gobernaban. No sé qué más explicaciones quieren, cuando han formado parte de un gobierno que contrataba igual que ahora", ha agregado.

Por otro lado, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha manifestado que la oposición ha pedido la comparecencia de Miralles porque "quiere ruido político, mediático y construido sobre una denuncia que ya ha sido archivada". "Saben que el funcionamiento de contratos menores es el mismo que cuando gobernaban", ha subrayado.

La 'popular' Ester Giner considera que "es de tener muy poca vergüenza pedir explicaciones por hacer lo mismo que hicieron ustedes cuando gobernaban". Al respecto, ha explicado que el informe del Patronato de Turismo de 2022 -cuando gobernaba PSPV junto a Compromís- indica que "en 2021 ascendían a más de 6 millones de euros los contratos menores, de los que 4 millones fueron sin expediente de contratación".

Finalmente, Arantxa Miralles ha insistido en que ahora hay un plan de contratación y una marca turística para no hacer tantos contratos pequeños. La concejala, que ha negado que hubiera fraccionamiento de contratos en 2024, ha dicho que se está trabajando en un plan de comunicación ligado a la marca turística para la promoción y que se trabajará en un contrato mayor para el festival del viento, se amplirá el contrato de gastronomía, y se hará un contrato de personal de oficinas y una modificación del contrato de infraestructuras de playas.

"Cuando uno judicializa la política tiene que asumir consecuencias cuando esa vía no prospera, pues se ha demostrado que no hay base penal", ha comentado Miralles, quien ha concluido que "no hay caso judicial, ni escándalo, solo un proceso de mejora, y Castellon está avanzando en materia turística".