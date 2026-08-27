PSPV arranca el lunes el curso político: Morant reúne al grupo parlamentario y la ejecutiva con la vista puesta en 2027

La líder del PSPV y ministra, Diana Morant, en una entrevista reciente con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE arrancará este próximo lunes el curso político con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo año, con una reunión de la líder de los socialistas valencianos y candidata a la Generalitat, Diana Morant, con el grupo parlamentario en Les Corts Valencianes para fijar las líneas de actuación de la formación en el parlamento autonómico en los siguientes meses.

Esa misma tarde también se reunirá la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV, que entre otras cosas fijará los detalles de la Conferencia Política que los socialistas valencianos celebrarán el 19 y 20 de septiembre en Alicante y activará el proceso de primarias para los municipios de más de 50.000 habitantes con su calendario.

Así lo transmiten a Europa Press fuentes de la dirección del PSPV, que destacan que la secretaria general, Diana Morant, quiere arrancar con fuerza el último curso político antes de las elecciones autonómicas de 2027, con las que los socialistas valencianos aspiran a conseguir el "cambio" en la Generalitat y arrebatar el Consell al PP, que gobierna con el apoyo parlamentario de Vox.

El objetivo, subrayan las mismas fuentes, es "activar a todo el partido" y demostrar que el PSPV se toma "muy en serio" los meses "decisivos" que quedan por delante hasta los próximos comicios que, salvo adelanto electoral, se celebrarán en mayo de 2027.

Los socialistas valencianos quieren con ello fijar en la agenda "los temas que realmente importan a los ciudadanos" de la Comunitat Valenciana, como la sanidad, la educación o la gestión de las emergencias, en este último caso especialmente tras un verano con importantes incendios forestales que han afectado a varias comarcas de la región, como los de la Vall d'Uixó o Segorbe (Castellón).

"TEMAS PRIORITARIOS" PARA LOS VALENCIANOS

De un lado, Morant reúne el lunes por la mañana a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts para fijar las líneas de actuación y los "temas prioritarios" que impulsará el PSPV en el parlamento valenciano en el próximo periodo de sesiones.

Y por la tarde tendrá lugar la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV, que fijará entre otras cosas los detalles y el programa de la Conferencia Política que reunirá a los socialistas valencianos el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Alicante.

Esta cita pretende ser un espacio de "escucha activa" de la sociedad civil, expertos y del propio partido para "enriquecer" el proyecto político. Combinará un plenario político con espacios de debate sobre algunos de los retos de la sociedad valenciana: vivienda, educación, empleo, igualdad, migraciones, emergencia climática, democracia, transformación digital, valenciano, Europa o futuro económico.

La jornada se abrirá con la intervención de Morant, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la representación socialista de Alicante. En los debates participarán la ministra portavoz, Elma Saiz; las eurodiputadas Leire Pajín y Sandra Gómez; los líderes de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la abogada y exdiputada Cristina Almeida, la activista Paquita Sahuquillo, la comunicadora Sarah Santaolalla o el exsíndic y abogado Manolo Mata, entre otros.

Habrá coloquios específicos sobre Palestina, con la participación de una persona refugiada; "orgullo valenciano", con representantes de la comunidad educativa, o emergencia climática con víctimas de la dana, junto a otros sobre el 'lawfare' o las campañas electorales.

"ABRIR EL PARTIDO A LA SOCIEDAD"

Todo ello, destacan las mismas fuentes, sigue la línea impulsada por Diana Morant para "abrir el partido a la sociedad" y con ello "ir ampliando la propuesta" que el PSPV ofrece a los valencianos. Entre los cinco "grandes bloques" también figurarán asuntos como la gestión de las emergencias, la financiación autonómica, el autogobierno o el modelo de país. Un trabajo que ha estado precedido durante los últimos meses, antes del verano, por una serie de conferencias temáticas que han recorrido las comarcas de la Comunitat Valenciana.

En una reciente entrevista con Europa Press, Diana Morant ya avanzó que la Conferencia Política del PSPV, que reunirá en la Universitat d'Alacant (UA) a representantes socialistas y de la sociedad civil como las asociaciones de víctimas de la dana, servirá para presentar las conclusiones de "cuáles son los temas que importan a la gente" tras haber recorrido "todo el territorio" valenciano en los últimos meses. "Lo que tenemos que solucionar", resumió, aunque remarcó que "tampoco va a ser un punto y final" porque pretende seguir "trabajando con la gente".

"Nosotros queremos que el proyecto del PSPV sea el proyecto de la gente, que seamos el instrumento de la gente para recuperar la política, que no pertenece a los partidos: pertenece al pueblo, porque es su herramienta para transformar su vida", reivindicó, y aseguró que la Conferencia Política servirá para reunir a "todo el partido" en Alicante: "Y va a parecer lo que es: que somos el único partido que estamos unidos".