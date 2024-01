PSPV asegura que "hará todo lo posible" para celebrar su congreso antes de marzo: "Nuestra hoja de ruta no ha cambiado"

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Congreso Carmen Martínez ha asegurado que el PSPV-PSOE "hará todo lo posible" para celebrar el congreso para renovar la secretaría general de la formación "antes de marzo". "Esa es nuestra hoja de ruta hasta ahora y eso no ha cambiado", ha sostenido.

En estos términos se ha pronunciado este lunes Martínez, preguntada por los medios de comunicación, después de que el partido anunciara el pasado 5 de enero que aplazaba la ejecutiva que tenía previsto celebrarse a principios de esta semana para convocar el comité nacional que, a su vez, tiene que fijar la fecha y convocar el congreso del PSPV.

Carmen Martínez ha insistido en que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que el congreso se celebrará durante el primer trimestre del año: "Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea así, (...) no es nada que no haya dicho anteriormente Santos Cerdán, no es ninguna novedad".

"Estábamos hablando siempre del primer trimestre del año, no hay ningún cambio en esas declaraciones", ha destacado, al tiempo que ha reiterado que "no es nada nuevo".

En este sentido, sobre posibles avances respecto a la fecha de celebración de dicho congreso, la diputada socialista ha declarado "no poder contestar" a esta pregunta, pues "son cuestiones de los propios posibles candidatos, no cuestiones oficiales". "En este momento la única cuestión es que vamos a trabajar para que el Congreso sea lo mejor posible y en la fecha que estén barajando desde el primer día", ha remarcado.