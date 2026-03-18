El PSPV asegura que el ruido en el Casco Antiguo de Alicante alcanza picos que casi duplican el límite de la ordenanza

Análisis del ruido en el Casco Antiguo, remitido por el grupo municipal socialista - PSPV ALICANTE

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha alertado de que los sonómetros del consistorio "registran cada fin de semana niveles de ruido por encima de lo permitido en todos los puntos del Casco Antiguo", protegido como zona acústicamente saturada (ZAS), y que estos "constatan que se alcanzan picos de hasta 80 decibelios, casi el doble de lo permitido por la ordenanza municipal".

Ante esta situación, el grupo mayoritario de la oposición ha exigido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que adopte "de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos" y "hacer cumplir la normativa" en este enclave.

En un comunicado, los socialistas han dado a conocer resultados de un análisis de datos registrados este último fin de semana por la red municipal de sonómetros instalados en la ZAS, ubicados en plaza de Quijano y las calles Virgen de Belén y Montegón.

Así, las estadísticas, extraídas del visor acústico del Ayuntamiento, "reflejan incumplimientos reiterados y simultáneos en todos los puntos analizados tanto en horario diurno como nocturno", según el PSPV, que ha hecho hincapié en que "los niveles medios de ruido superan ampliamente los límites de 40 decibelios establecidos en la ordenanza municipal, con picos que llegan a alcanzar valores cercanos a los 80 decibelios".

"Lo más grave es que el propio Ayuntamiento dispone de esta información en tiempo real. Los sonómetros están alertando constantemente de estos incumplimientos y, aun así, Barcala no adopta ninguna medida efectiva para garantizar el descanso de los vecinos", ha señalado el concejal socialista Raúl Ruiz.

"SITUACIÓN ESTRUCTURAL"

Según el PSPV, "los datos demuestran que no se trata de episodios aislados, sino de una situación estructural que se repite cada fin de semana y de forma simultánea en todos los puntos del Casco Antiguo".

"La ZAS se creó precisamente para actuar cuando el ruido supera de forma reiterada los límites legales. Si el propio sistema municipal confirma que esto ocurre semana tras semana sin que el gobierno del PP actúe, el problema no es la falta de datos ni de normativa, sino la ausencia de vigilancia y control. La ZAS fracasa por la permisividad del alcalde", ha afirmado Ruiz.

El PSPV ha señalado que la declaración de ZAS "obliga al gobierno del PP a reforzar la vigilancia, limitar actividades y aplicar medidas extraordinarias para reducir el ruido, algo que no se está cumpliendo y que se debe implementar de inmediato". "Mientras tanto, los vecinos y vecinas del centro tradicional siguen esperando la aprobación de su ZAS pese a contar con informes que justifican su puesta en marcha", han apostillado.

"Barcala ha demostrado que lo último que le preocupa son los vecinos. Está más centrado en convertir Alicante en un parque temático de despedidas de soltero que en garantizar el derecho al descanso. Los vecinos llevan años denunciándolo y ahora los propios sensores municipales les dan la razón. El problema es que el PP decide mirar hacia otro lado cada fin de semana", ha sentenciado Ruiz, quien ha insistido en "la necesidad de que el alcalde adopte de inmediato medidas efectivas para poner fin a esta situación".