El PSPV augura que el plan de Pampols "no servirá" para la reconstrucción y Compromís lamenta que no concrete "nada"

El PSPV-PSOE ha augurado que el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social tras la dana del 29 de octubre, presentado este viernes por el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, "no servirá" para la recuperación de las zonas afectadas, mientras que Compromís ha lamentado que este análisis no concrete "nada", sino que únicamente ha servido para "evidenciar la falta de planificación y de medidas efectivas" del Consell.

De este modo lo han manifestado desde ambas formaciones, después de que el conseller para la Recuperación haya presentado este viernes, en un acto en el Palau de la Generalitat, el informe que cuantifica los datos que dejó la riada: 306.000 personas afectadas --con 225 fallecidos, tres desaparecidos y 2.641 heridos--, 11.242 viviendas, 141.000 vehículos y 800 kilómetros de carreteras. En total, los daños ascienden a 17.800 millones de euros.

De un lado, desde el PSPV-PSOE, su portavoz, Jordi Mayor, en un comunicado, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, está "más preocupado por su reconstrucción política que por la reconstrucción de la dana" y ha argumentado que este informe "llega tarde, igual que llegó Mazón el 29 de octubre".

De hecho, ha calificado de "humillación para todos los valencianos y valencianas" el presupuesto asignado al departamento de Pampols en las cuentas de la administración autonómica para este 2025 --14 millones de euros--. Para los socialistas, es una cantidad "totalmente insuficiente" para los municipios afectados.

Además, ha pronosticado que el Plan de Recuperación de la Generalitat, que "no llegará hasta junio", no servirá para este fin. "Llegó tarde el 29 de octubre, ha llegado tarde estas Fallas, ha llegado tarde para recibir a las víctimas y va a llegar tarde de nuevo la reconstrucción", ha lamentado Mayor.

"Cada día que pasa Mazón nos da más motivos para exigir su dimisión. Exigimos su dimisión y la convocatoria de unas elecciones para que todos los valencianos y valencianas podamos echar a Mazón, al PP y a Vox del gobierno de la Generalitat", ha añadido.

COMPROMÍS LO VE "ABSURDO"

Desde Compromís, la portavoz adjunta en Les Corts Isaura Navarro, en sendo comunicado, ha calificado de "absurda" la comparecencia "con solemnidad" del vicepresidente Pampols y del 'president' Mazón para, a su juicio, "no concretar nada" sobre el Plan de Recuperación. "No ha servido para nada más que para evidenciar la falta de planificación y de medidas efectivas del Consell", ha considerado.

Además, ha afirmado que también ha puesto "aún más en entredicho el papel" de Pampols en el gobierno valenciano, dado que, según Navarro, para "realizar un simple diagnóstico con una suma de cifras de cada conselleria no hacía falta tener un Vicepresidente de la reconstrucción".

En este contexto, Compromís ha denunciado que cinco meses después de la dana "todavía hay personas con movilidad reducida que no han podido bajar a la calle o lo hacen con enormes dificultades porque los ascensores de sus edificios siguen sin ser reparados y no lo serán en breve". Mientras, ha criticado, Pampols "lo verbaliza sin asumir ninguna responsabilidad ni vislumbrar soluciones". "Se ve que sólo están pensando pero no actuando", ha lamentado.

Para Navarro, resulta "escandaloso que después de tanto tiempo aún estén pensando qué hacer". "Esto es una absoluta vergüenza y demuestra la despreocupación y el abandono de las personas más vulnerables por parte del gobierno de Mazón", ha insistido.

"PREOCUPADO POR NO INCOMODAR A VOX"

Asimismo, la portavoz adjunta de la coalición ha incidido en que el vicepresidente segundo del Consell, durante su intervención en el acto de presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social, se ha mostrado, a su juicio, "excesivamente medido en sus palabras, preocupado por no incomodar a Vox, consciente de que forma parte de un gobierno que se ha plegado a las exigencias negacionistas del cambio climático de la extrema derecha".

"Lo último que necesita la reconstrucción tras la dana es un gobierno que niega la emergencia climática, se muestra incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía y se dedica a echar balones fuera sin asumir responsabilidades", ha concluido.