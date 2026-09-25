PSPV sobre Badenas (Vox): "Es más peligroso una alcaldesa que tolera y avala actitudes que el ultra que las ejecuta"

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, en una rueda de prensa.
Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, en una rueda de prensa. - PSPV-PSOE - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 13:13
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   VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha indicado este viernes, tras conocerse que un juzgado de la ciudad ha citado a declarar como investigado al edil de Vox en el consistorio y miembro del ejecutivo local Juanma Badenas a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede, que "es mucho más peligroso una alcaldesa que tolera y avala estas actitudes que incluso el ultra que las ejecuta".

    El grupo socialista, que ha pedido de nuevo el cese de Badenas, ha acusado a la primera edil de la capital valenciana, María José Catalá (PP), de "avalar con su silencio las actuaciones de su concejal" de Vox y de "permitir que las posiciones ultra sigan avanzando cada vez más desde su gobierno", integrado por el PP y Vox.

   Así lo ha expresado el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuan, que ha exigido a Catalá que "cese de inmediato" a Juanma Badenas tras conocerse que ha sido citado a declarar como investigado por su entrada al local del Sindicat d'Estudiants. Sanjuan ha manifestado que si Badenas continúa formando parte del gobierno municipal "es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones".

   En esta línea, el portavoz socialista ha expuesto que ese edil de Vox "ejercer sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa" y ha advertido de que esta "no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo", ha informado el PSPV-PSOE en un comunicado.

   "Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos", ha apuntado Borja Sanjuan.

   El representante del PSPV-PSOE ha añadido que "cada vez" la primera edil "está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València".

"UNA ACTITUD MÁS AMPLIA"

   Sanjuan ha situado el caso de Badenas "dentro de una actitud más amplia del gobierno municipal" y ha recordado "las declaraciones realizadas por la alcaldesa sobre el asentamiento en el circuito de Fórmula 1".

   "Cuando se habló del problema del asentamiento en el circuito de Fórmula 1 dijo que el problema era que aquí estaban viniendo argelinos y marroquís y añadió un 'ya se sabe'. Y en ese 'ya se sabe' caben todos los prejuicios racistas que se puedan imaginar. Está avalando las actuaciones de Juan Manuel Badenas o las de --la también edil de Vox-- Cecilia Herrero, que también está imputada por delitos de odio y sigue siendo miembro del gobierno de esta ciudad", ha afirmado.

   El portavoz socialista ha reclamado a Catalá que asuma "su responsabilidad" y decida si quiere "que este tipo de posiciones sigan formando parte de su gobierno".

"AMPARO INSTITUCIONAL"

   "Es mucho más peligroso para la democracia y para la convivencia una alcaldesa que tolera y avala estas actitudes que incluso el ultra que las produce porque al final es lo que le da una especie de amparo institucional que hace que se sientan protegidos y validados en sus actos. Y luego acaban pasando cosas como las que hemos visto, por ejemplo, que han pasado en Tavernes de la Valldigna", ha insistido Sanjuan.

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