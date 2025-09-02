El PSPV celebra la quita de la deuda, Compromís pide otros criterios y Vox ve un "ataque a quienes más lo necesitan"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 2 de septiembre de 2025 - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, al tiempo que ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por "renunciar de manera indiscriminada a la eliminación de 11.200 millones de euros" para la Comunitat Valenciana, mientras que Compromís ha reclamado al Gobierno de España que disponga de otros criterios y Vox ha denunciado el "ataque de Pedro Sánchez a quienes más lo necesitan".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes, el día en que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de las CCAA, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha denunciado que Mazón renuncie "de manera indiscriminada a la eliminación de 11.200 millones de euros, el 20 por ciento de la deuda total de los valencianos, con lo que significa también de carga financiera en intereses", y le ha preguntado "qué papel está ejerciendo", si "el de delegado de 'Génova' en la Comunitat Valenciana o el de presidente de todos los valencianos". "¿En qué cabeza cabe que si piensa en el interés de los valencianos va a rechazar una medida tan positiva?", ha cuestionado.

"Lo que le diría a Carlos Mazón es que, si él tiene una hipoteca, si le llega su entidad financiera y le dice que le va a condonar una quinta parte de su préstamo hipotecario, que lea la letra pequeña, pero creo que será una gran noticia para él. En cambio, cuando se trata del dinero de todos los valencianos, se arroga la capacidad de rechazar a una medida muy positiva que alivia las cuentas públicas valencianas", ha expuesto.

El portavoz socialista ha considerado que el jefe del Consell "tiene que pagar muchas deudas a 'Génova'", así como "congratularse" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado. "Lo que está haciendo es priorizar el interés de Feijóo porque le debe mantenerse en el cargo a costa del beneficio de todos los valencianos", ha sostenido.

Así, ha señalado que el dirigente autonómico sigue la estrategia de 'Génova' porque "sabe que su futuro político depende de Feijóo y de la extrema derecha". "Esas sí que son las deudas que Carlos Mazón va a pagar a costa de los valencianos", ha lamentado.

EL PSPV SEGUIRÁ "EXIGIENDO LO QUE NOS CORRESPONDE"

Preguntado por si el PSPV "entiende" que a Andalucía se le condone más deuda que a la Comunitat Valenciana pese a estar menos endeudada, Muñoz ha subrayado que lo importante para la región es que la quita "va a ser muy positiva" y ha garantizado que los socialistas valencianos seguirán "exigiendo lo que nos corresponde ante un Gobierno que ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno en toda la historia de la democracia española, que es condonar una deuda disparada y que es necesaria para liberar las arcas públicas", ha reivindicado sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La quita de la deuda, ha argumentado, es "un elemento que tiene que ir unido con la cuestión de la financiación autonómica". "Pero ha sido una reivindicación que el PSPV ha tenido desde el primer momento, y creo que en ese sentido tenemos que celebrar las buenas noticias, y para la comunidad valenciana hoy es un muy buen día", ha agregado. A su juicio, la decisión "histórica" del Gobierno de España aprobada este martes va "en la buena dirección".

Además, el síndic socialista ha insistido en que en estos momentos la Comunitat Valenciana tiene "más financiación que nunca" y que esto mismo se debe a que el Gobierno de España "todos los años garantiza la estabilidad y la supervivencia financiera" de la región, "a pesar" del sistema de financiación.

"CONDONACIÓN DE LA DEUDA SÍ, PERO CON OTROS CRITERIOS"

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha mostrado su apoyo a la quita de la deuda de las comunidades autónomas, pero ha pedido al Gobierno de España que la propuesta tenga otros criterios porque, a su juicio, un ejecutivo progresista "tiene que condonar mucha más deuda" a las regiones "que están más endeudadas de manera ilegítima". "¿Condonación de la deuda? Sí, por supuesto que sí, pero con otros criterios", ha resumido.

Baldoví ha sostenido que en la coalición tienen "muy claro" su postura: "Quita de la deuda, por supuesto, es lo que acordó la mesa por la financiación, en definitiva, todos los actores políticos y sindicales, toda la sociedad valenciana". "Tenemos 60.000 millones de deuda, más de 45.000 es ilegítima, por tanto, es un problema que se debe de afrontar", ha subrayado. No obstante, ha considerado que "otra cosa" son los criterios.

Además, ha aprovechado para criticar que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "sigue actuando como un peón del PP" al servicio de "los intereses del PP y no como el presidente de todos los valencianos".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN "ERRÓNEO Y DESIGUAL"

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha apostado por un modelo de financiación único para toda España, "justo e igual para todos", con el que "este ataque del PSOE a quienes más lo necesitan se podría evitar". "Tenemos claros nuestros principios y solo tenemos como prioridad a los ciudadanos, por eso apoyamos para que salieran adelante los presupuestos más sociales de la historia, centrados en la reconstrucción", ha apuntado.

"Lo que nos está ocurriendo en la Comunitat Valenciana es la consecuencia directa de un erróneo y desigual sistema de financiación", ha lamentado Llanos, que ha responsabilizado de ello al PP y PSOE: "El bipartidismo ha creado una España a varias velocidades, con cesiones continuas a separatistas, que lo único que ha generado es desigualdad".

Frente a ello, ha abogado por "una visión nacional de los servicios públicos y de los impuestos" porque, según ha defendido, "solo así podrá garantizarse que las prestaciones llegan a todos los españoles, independientemente de la parte de España en la que residan".

Además, ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana es "la región peor financiada" y, pese a ello, "estamos asumiendo solos y sin ninguna ayuda la reconstrucción de la riada". Mientras, ha reprochado a Compromís, "el partido más sanchista" de Les Corts, que todavía no haya "reclamado ni un solo euro al Gobierno para la reconstrucción".

También ha incidido en que, 10 meses después de la dana, el Gobierno "solo se ha abonado un tercio de las ayudas totales": "Se nos está asfixiando económicamente a los valencianos, negándonos el FLA que siempre nos han concedido".

"Ahora, cuando más lo necesitamos para salir de esta grave crisis personal y económica, se nos niega por el capricho del PSOE de hundir a la Comunitat Valenciana si no se somete a su poder", ha denunciado, al tiempo que ha considerado que a Sánchez "le gustaría ver cómo no se paga las ayudas a la dependencia o los servicios sociales básicos". "Y eso no va a ocurrir si nos endeudamos con este préstamo", ha avisado.